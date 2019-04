Liga Provincial de Básquet: Siglo XXI recibe a Mitre por la segunda fecha

Este viernes a las 21:30 horas Siglo y Mitre se enfrentan en el Polideportivo Municipal de Puerto Rico, en un encuentro válido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Provincial. El partido marcará el debut del aurinegro en la competencia, mientras que el conjunto posadeño viene de caer en la primera fecha frente a Tokio por 53 a 44.

Los altos costos que deben afrontar los clubes para competir en la máxima categoría provincial llevaron a que Cataratas Básquet, Papel Misionero y El Coatí decidan no participar de la actual edición. Así,son solamente 7 los clubes que lucharán por el campeonato. Tokio, Mitre y Luz y Fuerza de Posadas, OTC y AEMO de Oberá, Tirica de Eldorado y Siglo XXI se enfrentarán todos contra todos buscando posicionarse de cara a los cuartos de final.

El equipo local mantiene la base de jugadores que le ha llevado a alcanzar las semifinales de la liga en repetidas ocasiones. Franco Gerosa y Matías Schoffen lideran un equipo que con la llegada de Mariano Kuprasz (ex Alem Básquet), Matías Borgmann (ex Papel Misionero) y Martín Schoffense perfila como uno de los principales animadores del certamen.

Por su parte Mitre buscará dar el batacazo y llevarse la victoria en un polideportivo en el que todavía no ha podido salir victorioso. Las entradas generales se venden en boletería a $40 pesos y habrá servicio de cantina. En el mismo horario, completan la segunda fecha AEMO vs Luz y Fuerza (en el Complejo IanBarney de Oberá), y Tokio vs Tirica (en el Cub Tokio de Posadas). Libre: OTC.