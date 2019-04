Las dos CTA y Hugo Moyano anunciaron un paro general para el 30 de abril

Se suma así a la huelga de transporte del 1° de mayo. Reclaman modificaciones a la política económica y un aumento salarial.

Los gremios “combativos” de la CGT que integran el Frente Sindical, al igual que la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Micheli, anunciaron este jueves por la tarde un paro nacional para el martes 30 de abril en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.

Las medidas de fuerza de estos sectores gremiales son un claro desafío a la conducción de la CGT, a la que buscan meter presión para que también convoque a un paro general. Por su parte, los gremios del transporte que integran la CATT llamaron días atrás a un paro para la jornada siguiente, el 1° de mayo, en reclamo de la actualización del Impuesto a las Ganancias.

El anuncio lo hicieron junto al líder de Camioneros, Hugo Moyano en la sede del SMATA. Los dirigentes gremiales exigen “un aumento general de salarios del 40 por ciento, con cláusula gatillo, la condonación de la deuda de servicios públicos desde diciembre de 2017, una mejora de emergencia a jubilados y pensionados, el incremento del mínimo no imponible a 80 mil pesos, su futura eliminación y la efectivización de los contratados”.

De este encuentro participan el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el titular del SMATA, Ricardo Pignanelli; el de Bancarios, Sergio Palazzo, y el de Pilotos, Pablo Biró, entre otros dirigentes.

“La Argentina de hoy es inviable para un número grueso de compatriotas. Padecemos una inflación galopante y descontrolada, una caída del salario real de los trabajadores, pérdidas de derechos constantes”, destacó Palazzo durante el anuncio del paro.

El dirigente bancario resaltó: “Es hoy y ahora cuando tenemos que actuar. Es hoy y ahora que tenemos que demostrar que no nos han vencido. Tenemos que demostrar que es ahora que tienen que dejar de maltratar a los trabajadores de la Argentina”. “El 30 de abril de 1977 fue la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Quién más que ellas saben de luchas”, agregó el sindicalista, en relación a la fecha seleccionada para el paro.

Hugo Moyano fue uno de los últimos exponer: “Tenemos la responsabilidad de transmitirle a los más jóvenes que no dejen de pelear. Estos señores (por el Gobierno) son tan incapaces que no tienen noción de la importancia de las obras sociales. No tienen noción de lo que hacen y dicen”. “La medida que se ha tomado es importantísima y hay que hacerla cumplir en todos los aspectos”, sostuvo el presidente de Independiente.

(TN)