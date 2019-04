Intervinieron la UCR Misiones por pedido del comité provincial y el interventor será el actual presidente Francisco Fonseca

La mesa nacional de la UCR se reunió y decidió la intervención del comité provincial de Misiones por pedido de sus propias autoridades. El interventor será el actual presidente del partido y concejal de Posadas Francisco Fonseca. “Esto no tiene que ver con una situación de conflicto interno, tiene que ver con circunstancias externas que nos exceden, una intromisión de la justicia en la vida política de nuestro partido”, sentenció el diputado provincial Ariel Pianesi, refiriendo a la resolución del Tribunal Electoral que intima al partido a llamar a elecciones internas para definir sus candidatos.

Ariel Pianesi- FM Show

En la última convención del partido, sus representantes votaron la aprobación del frente “Juntos por el Cambio” y la lista de diputados propuesta por el partido, por lo que los radicales no han tenido elecciones internas para definir quiénes ocuparán esos lugares. Sin embargo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con los resultados de la convención y llevaron sus inquietudes ante el Tribunal Electoral, quien decidió intimar al partido a un llamado de internas para definir candidatos.

“Es un principio básico en nuestro país que los partidos puedan tomar sus decisiones políticas y nosotros hemos decidido a través de nuestros órganos en pleno funcionamiento y con la mayoría que corresponde, que este año no íbamos a ir a interna y que íbamos a elegir nuestros candidatos a través de la convención. Esto ha sido impugnado y la justicia nos obliga o pretende obligarnos a ir a un proceso interno cuando no solamente no es lo que nosotros queremos, sino que también por fechas y plazos es imposible de cumplirlo”, sentenció Pianesi.

Para Pianesi siempre puede haber una o varias personas disconformes pero considera que existe un órgano en funcionamiento que está por encima de las individualidades y que 2/3 de los miembros han estado de acuerdo con la lista propuesta por el partido. “Lamentablemente para quienes no estén de acuerdo es la opinión mayoritaria, nuestro partido funciona con órganos y con decisiones por mayoría, tiene una vida democrática muy activa”, expresó.

Por ello, el comité provincial pidió la intervención de la mesa nacional que, según Pianesi, entendió la situación y estuvo de acuerdo en reunirse hoy para tratar el tema. El interventor será el presidente actual del partido y concejal Francisco Fonseca hasta finalizar las comicios nacionales, quien como facultad delegada por la mesa nacional podrá elegir a los candidatos y luego deberá llamar a elecciones partidarias para definir al presidente de la UCR Misiones.

“Acá no hay cuestionamientos a la función, aquí quienes tienen representación política, y la mayoría de los sectores del partido están de acuerdo que es un hostigamiento externo que hace que tengamos serios riesgos de quedarnos sin candidatos en la lista de diputados provinciales”, finalizó Pianesi.