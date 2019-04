Caso Achingo: familiares del sindicalista asesinado aseguran que los vehículos involucrados en la causa están circulando por Posadas y Garupá

Pablo Achingo, hijo del conocido sindicalista mercantil de Posadas (Pablo Sabino Achingo) quien fuera asesinado el 7 de junio de 2017 en la zona oeste de Posadas, reveló que los dos automóviles que fueron secuestrados por los investigadores y que están involucrados en el hecho circulan libremente en Posadas y Garupá. También reclama el poco avance en la causa y que aún no se sabe nada de ese ADN encontrado en el cuerpo de su padre que no le pertenece a ninguno de los cinco detenidos que tiene el caso.

En contacto con diferentes medios de prensa, el joven periodista Pablo Achingo expresó su malestar y dolor por no sentir que haya demasiadas novedades en el caso de su padre asesinado hace casi dos años. Entre las acusaciones, asegura que hay dos vehículos que fueron secuestrados en su momento y que tendrían que ver con el homicidio, están circulando libremente por Posadas y Garupá- Además que uno de ellos al menos le pertenecería a un hombre de varios apellidos que podría estar ligado a una actividad ilícita.

“Mi preocupación de porque estos autos circulan si están en investigación, es una pregunta que me hago yo y toda la familia. Me llegó esa información y por ahora no tenemos respuestas de la justicia que maneja el caso. Estamos analizando poner un abogado para ver si aceleramos la causa y que se haga el juicio cuanto antes aunque ya me adelantaron que para este año es complicado que se haga”, se lamentó.

Añadió que los cinco detenidos siguen en esa condición pero lo que le genera desesperación es que hay alguien más implicado y que está libre. “No sabemos nada de ese ADN que encontraron en el cuerpo y que no es de ninguno de los detenidos. Entonces está libre. La familia está saliendo adelante pero cada 7 de todos los meses es un dolor muy grande”, dijo.

El 7 de junio de 2017 el cuerpo de quien se desempeñaba como secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas fue hallado semiquemado en el cruce de las calles 82 y 127 de la chacra 130. En tanto que un sector del Acceso Oeste, en inmediaciones al hospital Baliña, la policía encontró su Renault Fluence, envuelto en llamas.

Elio Romualdo Ortega (28), Jhonatan Ortega (25), Pedro Ramírez (28), Camila L. (22) y Matías Lucas R. (28), alias “Matute” son los sospechosos que siguen entre rejas por el caso. Los cuatro primeros, con prisión preventiva. Marcelo Ojeda es el sexto imputado, pero fue liberado, aunque continúa ligado a la causa al igual que un séptimo de nombre Cristian (26).

La causa judicial es tramitada en el juzgado de Instrucción N°1 de Posadas de Marcelo Cardozo. La hipótesis más firme es que una banda de ladrones drogados, totalmente descontrolados, acabó masacrando a Achingo porque este se resistió a ser asaltado. El dirigente era secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas.

MAG

EP