Por la Resolución del Tribunal Electoral, la UCR presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia

Los apoderados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron este martes un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por la Resolución del Tribunal Electoral Provincial que en su segundo punto impone al radicalismo convocar a elecciones internas para definir a los candidatos que los representen en las listas del frente Juntos por el Cambio en las elecciones de junio próximo.

Hernán Damiani- Tupa Mbaé

Así lo confirmó el representante en Misiones del Plan Belgrano y dirigente de la UCR provincial, Hernán Damiani, quien dijo que se presentará este recurso extraordinario ante el STJ porque “es la alzada del Tribunal Electoral que hace esta Resolución totalmente descabellada, no solicitada por nadie ni del radicalismo ni de ninguna otra parte. Ante una impugnación de un afiliado respecto de la incorporación al frente, el tribunal por un lado da por constituido el frente Juntos por el Cambio, pero a renglón seguido va mucho más allá de lo que se peticiono en este trámite, obligando a la UCR a convocar a internas para elegir sus candidatos”.

En una entrevista con la emisora posadeña Tupa Mbaé, Damiani comentó que la Convención del mes de diciembre del años pasado en San Ignacio modifico algunos artículos “entre ellos el número 11 que sí nos obligaba a realizar una interna, aun cuando fuéramos en un frente. Cuando se integra un frente se somete a las directivas internas del frente, dejando en suspenso su propia Carta Orgánica, así que la mecánica para decidir candidatos la determina el frente, no cada partido”.

Sobre la Convención de diciembre el dirigente aclaró que en ésa oportunidad se hizo una enmienda con un quórum agravado de tres cuartos de los miembros totales de la Convención con la presencia de una veedora judicial federal que constató todo lo realizado estuviera dentro de los reglamentos establecidos.

Agregó que en San Ignacio también de decidió continuar en Cambiemos, “afirmar nuestra pertenencia que luego un hecho nuevo de ir con otro nombre en las provinciales Jun tos para el Cambio con la integración de otros sectores”, para agregar que ante una impugnación presentada oportunamente ante la Justicia Electoral Federal, ésta se expidió rechazando la impugnación y confirmando lo aprobado por la Convención, con lo que para Damiani el tema de la modificación del artículo que obligaba a llamar a internas está resuelto.

También se refirió a la convención reunida en Posadas semanas atrás, indicando que en ésta “lo que se hizo fue lo decidido por la Convención, que el Comité Provincia realice una propuesta, una lista de candidatos que fue aprobada por más de los dos tercios. En la última Convención en Posadas se aprobó quienes son los elegidos para representar al radicalismo en el frente.

“En misiones no hay más justicia”, sostuvo Damiani al ser consultada su opinión sobre la resolución del Tribunal Electoral, “lo que digo es que la justicia depende casi como una repartición y particularmente ciertos jueces, como en este caso, de las decisiones del poder político y claramente alguien quiere dejar afuera al radicalismo y a través del radicalismo al Frente de la competencia. Hay quienes creen que tiene que ver con cosas del pasado y otros que creemos que tiene que ver con una noticia que a muchos ha sorprendido, de alrededor de 800 sub lemas que se ha presentado, casi la mitad son de este Frente que amplió su base de sustento”.

También se refirió el ex diputado provincial y nacional al sistema democrático y los partidos políticos como su base de sustento destacando que la Convención partidaria es el máximo órgano por lo que los afiliados deben acatar sus resoluciones, mencionando su trayectoria partidaria destacando que cuando ocupó un lugar en una lista siempre producto de haber participado de elecciones internas

Insistió en que no confía en la justicia provincial, “en el ámbito local estamos preparados para que digan a todo que no y adelantó que piensan llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de La Nación, “porque creo que cualquier juez independiente va a decir lo que dije, los jueces no deben entrometerse en las cuestiones políticas delos partidos”.

El dirigente radical insistió en que “la democracia interna ha funcionado, no hay una lista a dedo hecha por dos o tres dirigentes, los radicales de buena fe acatamos esta decisión y la lista aunque no estén allí los que nosotros hubiéramos querido”, para reiterar la falta de tiempo de convocar a una elección interna con todo lo que ello conlleva y aseguró a su vez que el frente deberá dirimir quienes son los candidatos que los representan por su reglamento y “será salvado el tema, por supuesto que quienes están preocupados van a hacer lo imposible por sacarnos de la cancha”.

