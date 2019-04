Seis años sin Lucía Maidana: se realizó una protesta en Posadas para pedir justicia y el esclarecimiento del crimen

Tras cumplirse un nuevo aniversario del femicidio de Lucía Maidana, una joven estudiante de 23 años, docentes y alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales convocaron a una movilización junto a demás agrupaciones militantes y feministas. El recorrido inició frente al edificio sobre calle San Lorenzo, luego se procedió a la lectura del reclamo en la Plaza 9 de Julio y finalizó frente al Fuero Penal sobre calle Santa Fe.

“Lucía no fue un caso extraordinario por lo macabro de su crimen, Lucía es una piba más. Ella no se murió, a ella la asesinaron. A Antonella también la asesinaron. No puede ser que el asesinato de una mujer valga menos que un accidente de tránsito. Eso se replica al cada día de nuestras vidas. Si vemos una situación de violencia, tenemos que actual. Ya no existe el ‘no te metas’ porque está mal. Esto no es simbólico por otro aniversario, esto es por hoy, por mañana y por todas. La pelea no es solo de la mujeres, sino de la sociedad en conjunto”, manifestaba Andrea Dombroski, una de las mujeres que encabezaba la manifestación.

Lucía era una estudiante de Comunicación Social que fue violada, asesinada y posteriormente calcinada en su departamento en Villa Urquiza de la ciudad de Posadas. Debido al fuego, los investigadores no pudieron rescatar las evidencias necesarias y hasta el momento el único vinculado al hecho es Nicolás Sotelo, quien en su momento fue vecino de Maidana en el mismo inquilinato.

“A seis años, la causa sigue sin avances. ‘Feli’, su hermana, nos dice que no hay novedades y mientras tanto los asesinos siguen sueltos. Las y los estudiantes, como cada año, nos organizamos para salir a visibilizar la causa y exigirle a la justicia para que no quede cajoneada. Hoy nos encontramos todos los días con casos de femicidio, abusos y demás, siempre pensando en que los victimarios son monstruos cuando no lo son, porque en realidad son personas que caminan impunemente con nosotras y en la cotidianidad. Y si lo hacen es porque la sociedad se lo permite. No estamos locas, nos están matando”, aseveró Dombroski en diálogo con la prensa.

Sin firmezas en la causa

Roxana Rivas es la abogada de la familia Maidana y, en comunicación con FM Libertad, afirmó que continúan sin novedades en la investigación. El único avance en estos años, explicó, fue el registro del mismo tipo de ADN encontrado en Lucía que en otros cotejos sobre casos de violación. “No tenemos ningún informe concreto en la causa de Lucía y, supuestamente, solo lo manejan entre jueces. No sabemos si tienen pistas firmes sobre este violador serial”, informó.

Rosana Rivas en Radio Libertad.

Respecto a Sotelo, dijo que “hay muchas cuestiones a revisar” y que el sospechoso sigue ligado a la causa. Además agregó que “hay muchas cosas que pudieron haber hecho durante estos años y no se hicieron”. Rivas dijo que “desde el primer momento la investigación se cerró sobre Sotelo, sin embargo cuando salieron los resultados del ADN se quedaron sin hipótesis.

“No tenemos ni herramientas de investigación, y muchos menos los medios técnicos, ni científicos, ni económicos para hacer otra pesquisa paralela. Hoy lo cierto es que creemos que si aparece el femicida sería por casualidad, o sea porque está vinculado a otra causa”, finalizó la letrada.

A.B.V.