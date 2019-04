Con El Reventón, Posadas vivió un fin de semana de fiesta

Desde el 4 hasta el domingo 7 abril la ciudad capital tuvo descuentos en comercios, espectáculos en vivo, shows de comparsas, gastronomía y numerosas sorpresas. Los eventos comerciales ya son parte del calendario turístico de Misiones

El ambiente festivo se hizo presente en las calles de Posadas. Sumando la experiencia de los eventos comerciales anterior, en particular la edición 2019 de El Reventón mostró un crecimiento significativo, logrando posicionarse dentro del calendario turístico de Misiones.

Un público alegre, no solo de la Capital sino del interior de Misiones y la Región, recorrió los comercios, disfrutó de numerosos espectáculos libres y gratuitos, además de disfrutar de una variada opción gastronómica en los restaurantes, bares y Selva Express en la plaza San Martín.

En cuanto a lo comercial, los comercios -alrededor de mil que participaron de manera activa- marcaron un buen nivel de ventas, impulsados por los descuentos y las promociones bancarias que ofrecían diversos pagos en cuotas sin interés e incluso reintegro de la mano de las entidades crediticias Macro, Nación, Credicoop, Tarjeta Naranja y Natural. Los descuentos en los comercios fue variado, alcanzando en algunos casos hasta el 50 %. Las ofertas propuestas en los cuatro días marcaron un movimiento interesante en la economía local y desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, impulsora del evento, ya comienza a pensar y diagramar su próximo evento comercial, siempre en la línea de fomentar el consumo local y potenciar la ciudad como un atractivo turístico durante todo el año.

El trabajo coordinado y el esfuerzo compartido entre el sector privado y público permitió generar un fin de semana distinto en Posadas para los consumidores. “En las calles se notó la alegría de la gente, su interés por adquirir productos y aprovechar las ofertas que proponían los comercios en general. Además de disfrutar de espectáculos de gran nivel, con artistas provinciales y de la región”, indicó Carlos María Beigbeder, presidente de la CCIP.

Además destacó que la organización de El Reventón, si bien es un evento propuesto desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas “cuenta con el apoyo del Gobierno de Misiones, de la Municipalidad, en ambos casos a través de sus diversas áreas, las entidades bancarias y crediticias, los medios de comunicación que son fundamentales para la difusión, Selva Express, el Incade, pero sobre todas las cosas del sector privado que comprende la iniciativa y se suma, decorando su local, brindando descuentos, preparando a su personal para atender a los clientes durante estos días donde el movimiento es atípico, hace acuerdo con proveedores, comunica y se compromete”.

En cuanto a los espectáculos, durante la edición 2019, la variedad de opciones fue trascendental. “Tuvimos artistas de excelente nivel. La gente disfrutó de la música de la Banda Municipal, de Mamboretá, los malabares y arte circense del grupo de Ofelia Cendra, las comparsas Caprichosos de San Javier y la ganadora de los Carnavales de Corrientes, un escenario montado por el Iplyc en la esquina de San Lorenzo y Bolívar por donde pasaron Suena Sanfona, María Eugenia Gallardo y Sergio Tarnowski, La Guitarreada, Fabián Meza, Integrantes del Colectivo Cultural Folklórico “Soñadores, La Ponzoña, Os Gauchos, Los Mitá, Christian Wagner y la Ruta y Tche Marotos”.

Además, en la plaza “9 de Julio se pudo conocer un poco más sobre empresas locales que pusieron su stand en dicho espacio público y del conjunto de Hecho en Misiones”.

En tanto, en la plaza San Martín, “Selva Express ofreció un variado menú, con un festival de paltas y también un escenario con artistas locales y djs en vivo”.

Beigbeder remarcó que “sin lugar a dudas, el fin de semana Posadas pegó un salto en cuanto a una alternativa turística, combinando con este evento una propuesta integradora sumando a todos los actores, privado y público”.

Un dato no menor, a pesar de tener una impresionante cantidad de personas circulando de manera permanente, gracias al operativo especial de seguridad y tránsito como de salud, que se montó durante los cuatro días no se tuvo que lamentar hechos de inseguridad, violencia o siniestros viales. Asimismo, la limpieza del microcentro fue permanente para mantener el orden y la belleza del entorno.