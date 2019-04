Passalacqua: “Solamente si trabajamos para la gente y no protegiendo un espacio, habremos cumplido nuestra doctrina misionerista”

El gobernador Hugo Passalacqua inauguró en la mañana de este lunes el moderno Laboratorio Central de la Provincia de Misiones (Lacepmi), ubicado en el Parque Industrial Posadas, en Nemesio Parma.

La ceremonia fue acompañada por el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Industria Luis Lichowski, gran parte del Gabinete provincial, profesionales de las áreas que van a desarrollar su tarea en esas instalaciones y numerosos invitados.

Creado en 1957 el laboratorio de Industria dio un paso más, esta vez impulsando el Laboratorio Central de la Provincia de Misiones (LACEPMI), donde junto a Salud y Policía Científica se centralizarán los análisis con tecnología de vanguardia en el primer laboratorio inteligente, que contará con un sistema de domotización, control de temperatura, humedad y sistema de alarmas ante fallas en los equipos de alta complejidad. La domótica aplicada a un centro de análisis permite que ciertas tareas mecánicas se automaticen, producto de la integración de los objetos y sus funciones.

Inauguramos el Laboratorio Central de la Provincia de #Misiones , que brindará respuestas a la altura del tiempo tecnológico que vivimos, dotando de eficiencia y seguridad a los procesos técnicos en materia de salud, agroindustria, investigación pericial, ecología, etc. pic.twitter.com/1cmySiEK3j

Con una inversión de más de 45 millones de pesos, Misiones aunará en un moderno edificio los análisis públicos y privados con tecnología de punta, asegurando la eficiencia energética y siendo regidos por patrones internacionales de control y seguridad.

Passalacqua subrayó en la ocasión que realizaciones como estas solo se concretan por “la enorme voluntad misionerista que es creer en uno, en lo que uno es capaz de hacer y en aferrarse a la idea de que uno puede construir lo que se propone”. Respecto de la génesis de este proyecto, el Gobernador comentó que comenzó “hace tres años atrás, con una idea que fue in crescendo, que fue multiplicándose, fue también aferrándose a nuestra doctrina misionerista que es que el sujeto sobre el cual trabaja nuestro proyecto político es la gente, no el funcionario, es la gente”.

Las instalaciones cuentan con un laboratorio equipado para llevar a cabo todo tipo de ensayos, pruebas de durabilidad y controles de calidad. Con 855m2 cuenta con una sala de equipos de alta complejidad, sala de guardado y seguridad, laboratorio bromatológico, análisis biológico, análisis físico químico, análisis de aguas, laboratorio de microbiología con sala de siembra, de estufa, de cultivo y lavado, depósito de drogas líquidas y sólidas, depósito de insumos y sala de celiaquía, entre otras dependencias.

El Laboratorio Central de la Provincia de Misiones (LACEPMI) abre una nueva etapa con una marcada y reconocida trayectoria en servicios de análisis a particulares, industriales y organismos públicos, que avalan el nuevo presente. En ese sentido, Passalacqua destacó el trabajo interministerial e interinstitucional que se dará en este laboratorio. “Trabajar entre nosotros, trabajar el sector público como el privado, como tantas veces estamos haciendo ahora, es lo que se debe hacer porque el sujeto histórico es la persona, es el misionero. Si eso se entiende y se entiende bien, habremos cumplido con la doctrina misionerista”, recalcó el mandatario.

Hace más de 50 años que no se innovaba en este organismo del Estado que es imprescindible, y lo hicimos convencidos del potente impacto que tendrá en la vida diaria de la gente. Nos animamos a hacerlo ahora, no nos achicamos ante la crisis. El #misionero no se achica!!. pic.twitter.com/W34EjaPdFD

— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) 8 de abril de 2019