El dólar se vende a 45 pesos en Posadas

Es el valor promedio de la moneda en casas de cambio de la Capital misionera. Aseguran que el Gobierno Nacional tiene una estrategia guardada para paliar la suba de la moneda, más que nada con el propósito de cuidar el impacto de una nueva escalada en las pretensiones electorales de Cambiemos.

Aseguran que en la Casa Rosada, donde la estrategia electoral se planifica con una sofisticación que ningún partido ha logrado hasta ahora emular, saben que, más allá de lo que diga cualquier encuesta, un movimiento violento del tipo de cambio podría terminar por ahogar la ambición de reelección de Cambiemos. El presidente Mauricio Macri lo tiene claro. Ya una vez usó una bala de plata para intentar doblegarlo y, de ser necesario, estaría dispuesto a volver a hacerlo.

“El mercado dice que estamos atados de pies y manos por el Fondo. Pero no nos vamos a suicidar políticamente. Si se complica todo, vamos a usar las reservas”, admite con franqueza un hombre clave del equipo económico. “Pensar algo distinto es no entender cómo funciona el mundo. Es una cuestión política: un país soberano toma decisiones soberanas, después el board [del FMI] lo avalará o no. Esto está hablado, aunque no va a hacer falta”, continúa.

Hace semanas que la tensión en el mercado cambiario es evidente. El viernes, pocas horas antes de que el directorio del Fondo Monetario Internacional liberara los US$10.800 millones pautados para la Argentina, la divisa había tocado un nuevo máximo: $45 en bancos y casas de cambio. En Hacienda esperan que la semana próxima aparezca la oferta y la presión empiece a aplacarse.

El lunes 15 el Tesoro comenzará con las subastas diarias de US$60 millones -por un total de US$9600 millones- acordadas con el FMI, y confían en que, en paralelo, irán ingresando los dólares de la cosecha de soja. “Aunque liquiden la mitad de la cosecha, ya van a ser más dólares que los que hubo el año pasado”, se entusiasman. Para conocer de primera mano la situación de las cerealeras, la semana pasada hubo reuniones individuales con algunas de ellas en el Palacio de Hacienda.

Pero pese al optimismo permanente que manifiestan en la sede de Hipólito Yrigoyen 250, la posibilidad de que la elección que se ha planteado como un “todo o nada” siga castigando al peso no está del todo descartada.

El equipo económico no pierde oportunidad de plantear ante los burócratas del Fondo la necesidad de habilitar al BCRA a usar reservas para intervenir en el mercado de cambios antes aun de que el dólar llegue al techo de la banda, aunque admiten que es casi imposible hacer que los técnicos se alejen de sus manuales. No importa que hasta el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Carlos Vegh, haya declarado la semana pasada en Washington que “sería de la idea de que la Argentina pudiera intervenir dentro de la banda cambiaria”. “Mi posición, en general, es que el Banco Central se reserva el derecho de intervenir para apaciguar fluctuaciones monetarias”, dijo, alineado con la visión de gran parte de los economistas locales.

Fuente: LA NACION