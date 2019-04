Tragedia en el Riachuelo: cayó un auto durante la madrugada y murió ahogado un nene de 8 años

El titular de esa entidad, Alberto Crescenti, confirmaría unos minutos después que se trataba del cadáver del pequeño: “Lamentablemente se constató el fallecimiento de este menor por el equipo del SAME. Yo dije que hasta no saber, no encontrar el auto y el cuerpo no había que decir nada. Ahora está constatado su fallecimiento. Fue algo lamentable”, dijo al canal A24.