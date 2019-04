María Eugenia Safrán será candidata a intendente de Apóstoles

La ex diputada provincial y actual directora de Administración Presupuestaria del Consejo General de Educación de la provincia, confirmó que el jueves firmó su candidatura y que en breve presentarán a los otros integrantes de la lista, los candidatos a concejales. La funcionaria considera que “Apóstoles quedó un poco estancada, comparando con otros municipios y que necesita un fuerte impulso para volver a crecer”.

María Eugenia Safrán fue Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Apóstoles del 2003 al 2007, durante la gestión de José Cura. Luego desde ese año y hasta el 2009 fue concejal y presidente de ese cuerpo deliberativo. También en las elecciones legislativas fue electa diputada provincial, banca que ocupó hasta el 2013 . Hoy además de ser la responsable de la administración presupuestaria del Consejo General de Educación, también es docente de la UNAM.

En diálogo con Radio Libertad, habló de su experiencia en la administración de los recursos públicos. Recordó que también se desempeñó en el Ministerio de Salud Pública, en administración financiera. “El haber estado en distintos lugares y justamente en la parte presupuestaria, me da la fortaleza para estar a cargo de un municipio”.

En cuanto a su visión de lo que le falta a Apóstoles, la funcionaria expresó que la localidad del sur de la provincia necesita un impulso para los jóvenes, ya que actualmente, no tienen muchas opciones de trabajo. “En lo que hace a industrias, acá no hay empresas radicadas en los últimos tiempos. Es más, hemos sufrido que la empresa Rosamonte que tenía un frigorífico lo haya cerrado a fines del mes de febrero. Me parece que esa es la preocupación más grande”.

Por otra parte, contó que observa entre las cosas a mejorar, que si bien Apóstoles tiene una planta de reciclaje y hace la clasificación de la basura desde hace varios años, esa infraestructura no está funcionando en un 100 %, ya que se recicla solo la mitad de los residuos que se recogen. Y que el resultado del trabajo allí podría venderse, para generar recursos a la comuna.

Mediante su trabajo en el CGE, María Eugenia Safrán, pudo vincularse a las escuelas y a través de ellas generar algunas acciones. Este año, por ejemplo, se comenzaron a realizar operativos de salud en las instituciones educativas, con unas enfermeras y una médica, donde se hace la ficha médica escolar, para que los chicos puedan hacer educación física. También se controla el calendario de vacunas, y se ayuda a que las beneficiarias de la Asignación Universal puedan completar el formulario de Anses, necesario para el cobro posterior.

“Este es un servicio que hace 4 o 5 años que lo brindamos nosotros en Apóstoles, nos pareció buena idea poder brindarlo a las escuelas directamente, que los padres concurran a las escuelas y la verdad que fue exitosa la propuesta, porque cerca de 400 personas han ido a cada escuela y esto les facilita a los profesores de educación física que los chicos puedan hacer la actividad”.