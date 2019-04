Hoy se desarrollaron en Posadas las actividades de la 2da jornada del Congreso de Residentes de Clínica Médica del NEA

El jueves comenzó el Primer Congreso de Residentes de Clínica Médica del NEA en el salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de Posadas. Hoy continuaron desarrollándose las charlas y actividades programadas. Se trata de un encuentro de carácter internacional que hace hincapié en las adicciones bajo el título de “Todos estamos envueltos”.

Este Congreso está organizar el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Subsecretaria de Prevención de Adicciones, y fue el ministro Walter Villalba el encargado de dar apertura. En dicho contexto, Villalba destacó la participación de profesionales y estudiantes interesados en la capacitación para conocer sobre el abordaje del consumo problemático.

Durante la segunda jornada de Congreso que se desarrolló esta mañana y hasta el mediodía, participaron diversos disertantes como ser la diputada Mariela Aguirre junto a otro panel desde el departamento de Itapúa, Paraguay. En este caso abordaron sobre la prevención y la asistencia integral, también sobre el consumo problemático. Seguidamente participó el Dr. Marcelo Morante, quien se refirió específicamente al rol que cumplen los llamados “cannabinoides” dentro de la medicina moderna y cuáles son sus características.

“No se trata solamente de la transferencia de conocimientos sino también para hablar sobre las políticas y compartir experiencias de cómo se trabaja en cada provincia”, manifestó Mariela Aguirre en dialogo con Misiones Online.

Durante la inauguración ayer jueves, el Ministro de Salud recordó que en Misiones se han hecho incansables tareas y acciones contra narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo de estupefacientes. En ese sentido indicó que “ha sido una política de estado fuerte, hemos realizado convenios con Educación, hemos abordado las escuelas. Sabemos que los niños cada vez con más corta edad tienen contacto con este tipo de sustancias y el abordaje en las escuelas, en los clubes, en los barrios, nos ha permitido justamente detectar zonas de consumo, detectar zonas de riesgos y poder disolver ciertos circuitos que son tan tóxicos y tan nocivos para nuestra sociedad”.

Además recalcó la importancia del trabajo de las fuerzas de seguridad y dijo que “gracias a las fuerzas, no solamente de la provinciales sino a un trabajo mancomunado con las federales, también tuvimos un récord histórico en secuestro de drogas en nuestra provincia. Eso muestra la voluntad del estado de darles una confrontación de la que no vamos a escatimar esfuerzos ni vamos a mirar para otro lado porque es una tarea que no tiene descansos”.

A.B.V.