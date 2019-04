Aseguran que más de 14 mil personas que ya han tenido dengue son propensas a contraer los efectos más graves de la enfermedad

Según el Secretario de Salud Municipal, Alejandro Martínez, este escenario solo representa a aquellos que contrajeron la enfermedad en el 2016 y no incluye a los de los siguientes años. Además se estima que por cada caso reportado hay entre 5 o 6 personas que no informaron sobre la enfermedad porque sus síntomas fueron leves, pero estas también sufren mayor riesgo.

Durante el 2016, posterior a la epidemia de dengue que se produjo desde el 2015, más de 14 mil personas fueron infectadas por el dengue. En los siguientes años hasta la actualidad, los brotes han sido menores. Sin embargo, según el Secretario de Salud Municipal, Alejandro Martínez, estima que por cada caso registrado existirán otros 5 o 6 que no se informan, en vista que las personas que lo contrajeron no desarrollaron síntomas fuertes del dengue. Este panorama se agrava tras el ingreso del serotipo 4 de esta enfermedad, porque son estas personas las que tienen una mayor riesgos de registrar los efectos más graves de la misma, de ser contagiados con el DEN-4.

Es por ello que, Alejandro Martínez, secretario de Salud Municipal advierte a la población que se tomen en serio los consejos para prevenir la enfermedad.

Lamentablemente, ante las advertencias de las autoridades, aún la población no toma conciencia de lo peligroso que puede ser el ser picado por el Aedes Aegypti, no solo por su salud personal, sino por el riesgo de generar una epidemia. “Ante la aparición de un caso sospechoso o febril se disparan alertas para que las entidades de alerta y vigilancia concurran, eso se denomina bloqueo epidemiológico donde se encuesta a los vecinos y se hacen tareas de fumigación para evitar que haya mosquitos circulando y que pueda picar a la persona sospechosa de contraer dengue y pueda contagiar a otras”.

Por ello aconsejan que ante cualquier indicio de la enfermedad, por más leve que sea, se aísle a la persona, porque un mosquito que pique a una persona enferma, automáticamente se hace portador del mal y puede expandir la enfermedad de una manera rápida al picar a otras. “Cualquier persona que está haciendo un caso sospechoso de dengue debe mostrarse en aislamiento porque en ese momento esa persona es un foco de infección para el mosquito y de posible contagio al otro (…)debemos tomar todas las precauciones posibles para no ser picado por los mosquitos porque puedo poner en riesgo a otros”.

Por ello, la municipalidad hace un estudio trimestral y otro semanal a través de equipamiento y trampas para mosquitos con los que proceden a analizar la prevalencia del Aedes A. según las zonas y hacer la fumigación, para estas medidas de prevención se invierten alrededor de 2 millones de pesos mensuales.

Periodo de Interbrote

Además Martínez precisó que a raíz de los cambios climáticos y un leve invierno es que creen que no habrá un periodo de interbrote, es decir una temporada donde baja circulación del mosquito y, por ende, la prevalencia de las picaduras, esto debido a un clima invernal y que permite hacer más efectivas las labores de fumigación y eliminación del mosquito portador y que se extiende entre los meses de mayo a octubre. Al no haber este periodo, las actividades deberán seguir intensificándose y la población estando alerta.

Sarampión

A raíz del caso de brote de sarampión registrado a un turista ruso, estimó que las personas tomen precauciones. Precisó que a raíz de las nuevas tendencias sobre la poca importancia de las vacunas o los efectos de vacunar a los pequeños, algunas personas optan por evitarlas. No obstante eso pone en peligro no solo a la persona no vacunada, sino a los que le rodean, “Cuando no aparecen los casos de enfermedades uno cree que hay cierto nivel de seguridad y deciden no vacunar a sus hijos, pero esta decisión lo que hace es que estas personas sean propensas a transmitir la enfermedades y que sean fuentes de diseminación de la misma”.

EP/SPM