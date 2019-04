Juez Jiménez: “El caso Mercol marcó un precedente y siempre insisto que los jóvenes no sean esclavos del alcohol”

Hace unos días, el juez en lo Correccional y de Menores César Jiménez, tomó contacto con un medio radial para recordar lo sucedido con el caso de Iván Mercol, aquel joven que murió tras una pelea dentro de un conocido boliche posadeño. Del hecho al juicio pasaron 8 años y finalmente la condena que sentenció el magistrado, fue bajada por el Superior Tribunal de Justicia. Para el juez de ese caso, se marcó un precedente. Quedó de manifiesto como una noche con el alcohol de más te puede arruinar la vida.

Juez Correccional y de Menores de Posadas, César Jiménez – (Radio Municipal)

El 19 de marzo de 2006 se produjo uno de los casos más recordados en la ciudad de Posadas. Un joven murió luego de protagonizar una pelea dentro de un boliche aunque desde el primer momento sus familiares manifestaron que no fue pelea y lo mataron a golpes. Se trata del caso de Iván Mercol, que tuvo su juicio 8 años después y cuando los autores fueron condenados, ya habían encaminado sus vidas. Sebastián Ruiz y Diego Cantallops, fueron hallados culpables y Jiménez los condenó a 4 y 6 años de prisión efectiva. Sin embargo, una apelación al Superior Tribunal de Justicia, terminó otorgando una condena de 3 años en suspenso y generando mucho malestar en la familia del chico.

Hace pocos días se cumplieron 13 años de aquella noche casi mañana fatal. El juez que llevó adelante el juicio 8 años más tarde, César Jiménez, fue consultado en Radio Municipal dentro de un espacio Judicial-Policial que recuerda algunos casos emblemáticos, y recordó que ese caso marcó un precedente.

“Había pedido 4 y 6 años de prisión con cumplimiento y después quedaron 3 años por el superior tribunal de justicia. Diego Cantallops y Sebastián Ruíz son el claro ejemplo de lo que siempre le digo a los jóvenes. Que no sean esclavos del alcohol”, dijo el magistrado.

Este pensamiento lo reforzó recordando que durante el juicio realizado en 2014, uno de los imputados ya era médico y tenía un niño pequeño, una muestra de que su vida pudo seguir y que el arrepentimiento estaba pero era tarde, la vida de Mercol no la iba a poder devolver.

También Jiménez consideró que se han hecho muchas cosas después de ese caso, se cambiaron muchas condiciones en la llamada “noche de boliche en Posadas”.

Ante la consulta sobre menores que cometen algún ilícito y sobre la edad para imputabilidad, insistió en un concepto que lo marca desde siempre. “Actualmente el porcentaje de menores con causas penales es muy bajo, 1,8 y no llega ni al dos por ciento en Misiones. En buenos no llega a 4 y en el país no se llega al 1,3, esto a la larga confirma que cuando pasa un caso y se piensa en bajar la edad de imputabilidad lo que se hace no es más que estigmatizar a los jóvenes”, agregó.

En este contexto el juez de Menores señaló que en 2017 se dio el primer debate sobre bajar la edad de imputabilidad y que la mayoría se haya declarado incompetente para el tema me sorprendió mucho. “Esto demuestra lo que digo siempre que es muy poco el sector que sigue viendo al encierro como prioridad”.

Por último consideró que las alternativas en casos en donde hay menores involucrados para evitar el encierro son la obligación de cumplir tareas comunitarias. “El encierro no es la salida, cuando se juzga a un pibe hay que pensar en la reinserción como prioridad y no la cárcel”, dijo.

MAG

EP