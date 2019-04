Histórico: las Cataratas del Iguazú brillarán en la televisión de Estados Unidos

La cadena norteamericana ABC transmitirá en vivo desde una de las Siete Maravillas Naturales.

Uno de los programas más vistos de Estados Unido tendrá como invitada estelar este viernes a las Cataratas del Iguazú. Good Morning América transmitirá en vivo desde una de las Siete Maravillas Naturales que posee la humanidad, en conexión directa con los estudios en el Times Square, en Nueva York, para la Cadena estadounidense ABC.

La emisión en directo saldrá en el horario argentino de 8 a 10.

Las Cataratas del Iguazú serán el tema de uno de los ocho nuevos episodios de una serie documental original de Netflix, llamada “Nuestro planeta”, que se estrenará mañana y que se encuentra patrocinado por “Good Morning America”.

Actualmente, una reportera del matutino se encuentra en Misiones realizando un “cuaderno de viajes” en donde va narrando y contando sus “aventuras” en el parque nacional.

1700 millimeters of water per second when river is “normal”

(More than a million liters) falls over #IguazuFalls and Friday on @GMA you will see me go under them! #OurPlanetonGMA pic.twitter.com/QDD8Yb2pAU

— Ginger Zee (@Ginger_Zee) April 4, 2019