Del 4 al 7 de abril aprovechá El Reventón en Rolando

Rolando se suma al evento de descuentos organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas para ofrecerte precios increíbles. No dejes pasar esta oportunidad.

Los días 4, 5, 6 y 7 de abril Rolando te espera con el 35% OFF en cuadros y marcos, 50% en fotografía, 10% OFF en cámaras fotográficas, 20% OFF en artículos de computación, 35% OFF en artículos de camping que van desde binoculares, silletas, carpas, linternas, faroles, brújulas y mucho mas.

Ingresá al siguiente enlace y enterate de las novedades Click Aquí