Cuenta regresiva para la apertura del Campeonato de Karting en Posadas y los pilotos ya lo palpitan

El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD se prepara para la apertura de certamen en el Kartódromo Jambrina Pastori del Rosamonte de Posadas este fin de semana y los protagonistas palpitan la cuenta regresiva. Mañana habrá pruebas extraoficiales de 13 a 17,30 por parte del Automóvil Club Misiones y la FeMAD habilitará la administrativa de 14 a 17,30.

Ayrton Bose debutará en la categoría Standard del Karting Misionero este fin de semana. Bose, hijo del piloto de automovilismo en Pista, Roberto depositará su experiencia a su hijo, en este caso a Ayrton que cumplirá su sueño de competir oficialmente.

“Le debo mucho a la Fiesta del Automovilismo 2018 al ganar el chasis me ayudo sin duda para poder cumplir un sueño.”

“Todas las ganas de acelerar, a horas de arrancar de manejar nervios y ansiedad. La verdad que el debut es inesperado, pero gracias al haber ganado el chasis en la Fiesta y lo que aportó

“Vamos a estar con Kran Competición y hablando con el en la misma noche de la fiesta. Hicimos pruebas en el kartódromo de Alem, no tenia experiencia y con los tiempos quedamos conformes pero seguir mejorando porque estamos atrás todavía”

“Por mi parte reforcé la parte física porque demanda en lo físico y después de las pruebas analizando todo de cara a lo que es, pero estamos listo para arrancar y completar las carreras”

“Quiero agradecer a mi familia y a todo San Ignacio por el apoyo”

El flamante campeón se prepara

El Campeón de 4T Senior, Alan Bohn se prepara para lucir el “1” en el Kartódromo posadeño: “Será hermoso y especial lucir el “1” este año”

Agregó: “Voy a poner todo de mi para retener lo que hice el año pasado, se que tendré varios pilotos que no me dejarán fácil en esta temporada, todos me querrá ganar” afirmó el oriundo de Cerro Azul que seguirá contando con la motorización del DRS Competición y un equipo que integrará con el ex campeón de Senior, Reneé Pletsh y el piloto Fabián Carré.

Otro piloto que ya anticipó que se prepara es Martín Herrera Trabajamos mucho en el receso fuimos a probar a Oberá se trabajó en el motor estamos muy bien ahora nos faltan detalles en el chasis para estar en óptimas condiciones. Dimos unos 40 giros en Oberá y trabajamos mucho en el motor que era lo que nos faltó el año pasado. Este año nos hacemos la atención y el mantenimiento del Karting nosotros, así que ahora solo nos falta poner a punto el chasis para Posadas”, explicó Herrera a su prensa oficial.

Además, Julio Da Silva y Alejandro Barrios estuvieron probando el fin de semana en Posadas y Mauro Barrios, jefe de equipo del You Competición MB Power contó las expectativas para el fin de semana.

Así será la fecha

El rugir de motores tendrá inicio con las pruebas extraoficiales previa a la competencia que será el viernes de 13 a 17,30, en esa jornada, la logistica de los equipos comenzará a acomodarse en los difrentes boxes y la FEMAD también lo hará y además habilitará la adminsitrativa de 14 a 17,40. El sábado con administrativa y técnica a las 8, desde las 11 horas a 12,30 los primeros entrenamientos y los segundos entrenamientos de 12,45 a 14,15. A las 14,30 la reunión de pilotos y autoridades para así, a las 14,45 con las clasificaciones. Mientras que el domingo, a las 8,30 la tanda de tanques llenos y las series de 10 a 12,15. Las finales, a las 12,45. La entrega de premios se tiene previsto para las 15,55.

Desde la organización confirmaron que el precio de la entrada será de $200 para todo el fin de semana.

Debut y regresos

Las distintas categorías del Campeonato de la escuela del automovilismo misionero buscará mantener ese parque que batió récord en los últimos certamenes y en la previa, se observa en las distintas categorías habrá varios estrenos y algunos pilotos que anticiparon su participación caso de Ezequiel Mieres, Bruno Chiapella, Rodrigo Casco, la familia Bustos con sus tres pilotos, Martín Correa, los hermanos Lukoski, el campeón Damián De Lima, Mauricio De Lima, Manuel Friedrich Valentino Gorostiague, los estrenos de Lucas Frutos, Martín Herrera, Julian Hummel, Nicolás Martinez, Jullio Da Silva, Melisa Barrios, Francisco Repula y Ayrton Bose (hijo del experimentado Roberto Bose) quien hará su estreno luego de ganarse el chasis de karting en la Fiesta del Automovilismo 2018 cumplirá su sueño en la escuela del automovilismo misionero en la categoría Estándar

Desde la categoría Cajeros Promocional, anticiparon promete seguir creciendo, según comentaron los responsables de la categoría que estiman un parque de 11 o 15 pilotos con varios debutantes lo que hará una renovación de pilotos con protagonistas de experiencia.

