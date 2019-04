Concebir el arte de una manera integral: teatro, pedagogía y música, conocé la vida y trayectoria de Graciela Rinaldi

En una nueva edición del programa Los de Acá, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de Misiones, Claudio Bustos entrevistó a la reconocida actriz, profesora de educación inicial, comunicadora social, narradora y mediadora de lectura Graciela Rinaldi.

Graciela nació en Chaco y al año fue a vivir, junto a sus hermanos y sus padres, a un pueblo muy pequeño de Córdoba llamado Cruz Alta conformado en su mayoría por descendientes italianos, al igual que sus abuelos.

De padre herrero artesanal y cantante de tango, y una madre que escribía poesías, Graciela supo desarrollar una inmensa pasión por la música, lo que combinó posteriormente con el teatro y luego con psicopedagogía, carrera que estudió.

“En mi casa casi no habían libros, pero si había gente que conversaba y contaba historias”. De esta manera Graciela recordó su primera infancia y su desarrollo en el campo literario.

“Primero, creo que fundamentalmente hay que ser un buen lector. Para poder elegir una buena historia, uno tiene que ser un lector avezado. Es decir, debe tener pasión por leer, y porque ahí en esa lectura uno descubre esos universos, que es la etapa o la parte más difícil de hacer el montaje de la narración es elegir la historia”, reflexionó durante la entrevista.

“Entonces debe haber un conflicto muy claro, no debe ser demasiado extenso porque entonces, como elegir las escenas para llegar hasta el final, siempre hay una edición que hacemos. Es la técnica que yo aprendí con Ana María Bovo que es editar ese texto sin traicionar lo que literalmente dijo el autor. Yo soy muy respetuosa de lo que el autor escribió y no cambio las palabras. Porque ahí altero el orden para llegar más rápido al conflicto y tener cautivo al otro”.

Teatro con los niños:

Graciela, desde el año ’74 realizó actividades junto a los niños. En la asociación de maestras jardineras del Chaco ayudó a armar un grupo de teatro, dirigido por Héctor Veronese quien viajaba desde Buenos Aires hasta la UNE. Así conoció la obra de Héctor Presa -a través de Veronese- y entonces decidió ir a Buenos Aires y estudiar en la Galera Encantada, la escuela de Héctor Presa, que es junto a la escuela de Hugo Midón y la Comedia del Arte de Zarlenga y Castañeda, los primeros grupos en empezar a transitar esto del teatro para la infancia.

Así fue que Graciela se formó en teatro, infancia y música de manera integral.

“El otro es el que nos construye. Nosotros nos miramos en la construcción que el otro hace. Y cuando al otro a veces se le ocurre construir que nosotros no sabemos cantar, o no sabemos bailar, no sabemos volar o no sabemos hablar… uno tiene que estar muy fortalecido para no creerse eso y para recuperar quien es uno. Por eso es como una metáfora de eso, de la identidad”.

Graciela Rinaldi también fue una gran hacedora cultural en la provincia de Misiones cuando todavía no existía el Parque del Conocimiento y trabajaba en la bibliomóvil. Además, participó en festivales de teatro hasta el día de hoy e incursionó durante tres años en Radio Provincia de Misiones.

