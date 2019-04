Según el concejal de Posadas Miguel Acuña, los radares que operan en Misiones se ajustan al marco legal vigente

El juez federal de Entre Ríos Daniel Alonso determinó que las fotomultas realizadas en las rutas nacionales de Misiones son inconstitucionales, tras que un entrerriano que regresaba de sus vacaciones fuera multado en la ruta nacional 12 por exceso de velocidad . Tras el polémico fallo, funcionarios de la provincia y el municipio de Posadas dieron explicaciones de la legitimidad de estos radares.

Radio Express- Miguel Acuña

El concejal Miguel Acuña presidente de la comisión de Transporte y Transito del Concejo Deliberante de Posadas explicó que Misiones se encuentra adherida a la reglamentación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que se trata de una decisión de control de ese organismo. El edil destacó que los radares debería estar mejor señalizado y que de allí vienen los principales reclamos.

Sin embargo, para Acuña, que un juez federal haya dictaminado eso, puede ser tomado como antecedente que a futuro podría tener consecuencias. “Al ser seguridad nacional y que la provincia avanza en este tipo de controles, los municipios quedamos afueras y no hay donde ir a hacer el descargo” explicó Acuña.

El concejal recalcó que es importante que la ciudadanía preste mayor atención a cuáles son los máximos permitidos y que la ex ruta 12, es actual avenida Quaranta, por lo que la velocidad máxima es de 60 km/hora. “En la avenida el máximo es 60, calle 40, paseo de la Costanera 30, paseo del centro 20, esta infracción puede ser sancionada con retención de la licencia”, explicó Acuña.

En caso de no abonar la multa, cuando el conductor pretenda renovar su licencia de conducir no podrá hacerlo, dado que debe presentar el certificado de antecedentes federales y allí figuran aquellas multas que hayan sido emitidas, “como es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el sistema no permite renovar la licencia de conducir, es decir, si tiene acto de infracción”, indicó Acuña.