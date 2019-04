Santa Ana debió reactivar dos comedores escolares para “paliar la difícil situación de muchas familias que ya no llegan a fin de mes”

El intendente, Pablo Castro, aseguró que por el contexto económico actual la situación es complicada para muchos. En el municipio dijo que debieron reactivar dos comedores escolares y la demanda social en la comunidad creció notablemente. Asimismo declaró que ahora el municipio debe contener a muchos adultos mayores que dejaron de percibir beneficios de Nación. En una entrevista radial, confirmó que en estas elecciones irá por cuatro años más de gobierno.

Pablo Castro. FM Express.

El jefe comunal de Santa Ana se refirió al trabajo que viene desarrollando desde que asumió el municipio y lo que pretende, de volver a ser electo.

Respecto al contexto actual sostuvo que “en estos últimos tiempos se está encrudeciendo cada vez más la crisis y nos está costando llegar a fin de mes y otros que ya no llegan”, expresó. Contó que en dos escuelas de la localidad reactivaron comedores. Una de ellas atiende a más de 120 chicos, donde dan desayuno, almuerzo y merienda. En un aula satélite también asisten a unos 80 chicos con el mismo sistema (las tres comidas). “Eso nos permite paliar un poco la situación de crisis que viven algunos sectores”, expresó Castro. No obstante esta situación aseguró que con recursos propios están encarando algunas obras, como la de cordón cuneta y empedrado. “De esta manera damos trabajo, que no es mucho pero vamos apaliando algunas situaciones”, consideró.

Por otra parte, marcó que es preocupante la situación de los adultos mayores ya que a muchos se le han sacado muchos beneficios y desde el municipio ahora deben asistirle con medicamentos y otras ayudas que antes no tenían que hacerlo.

En otro orden de tema, el Intendente dijo que están esperando de Nación la habilitación del puerto. Recordó que ya tienen las personas que operarán en las empresas y también antes de fin del año pasado se reunieron con la zona productiva de Río Grande del Sur, para que sus productos salgan por el Puerto de Santa Ana. Además están trabajando con Vialidad nacional en el acceso al puerto nuevo, de donde pretenden sacar el tránsito pesado.

Respecto a su candidatura aseguró: “Hoy Dios me dio la posibilidad de hacer mucho, estoy contento, pero quiero seguir aportando más por mi lugar”, expresó.

Santa Ana se prepara para recibir a los turistas en Semana Santa

En materia turística, Castro, dijo que esperan muchos visitantes para los días santos. Indicó que principalmente a partir del viernes comienza a estar repleta la Cruz y destacó que son días donde la gente busca la paz y tranquilidad y Santa Ana es un lugar ideal para ello.

Agenda religiosa para días santos en la localidad:

14 de Abril: Bendición de Ramos. Procesión desde la Plaza de La Madre hasta la Parroquia San Joaquín y Santa Ana -Santa Misa. 18 hs. Santa Ana.

18 de Abril: Parroquia San Joaquín y Santa Ana. Misa de la Ultima Cena, Lavatorio de Pies y Adoración al santísimo. 20:00 Hs. Santa Ana

19 de Abril: Rezo del “Vía Crucis Popular” por el centro de Santa Ana. Parte de la Plazoleta Del Jesuita culmina en la Parroquia San Joaquín y Santa Ana. Santa Ana. 18:00 Hs.