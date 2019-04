Le practicaron un aborto a la nena de 11 años violada en San Juan

La niña fue abusada por su padrastro. Estaba embarazada de 3 meses, según el fiscal. Sectores ligados a los movimientos PRO Vida reclamaron seguir con la gestación habían sostenido que tenía entre 19 y 21 semanas.

Los médicos de una clínica de San Juan finalmente pudieron practicarle a una nena de 11 años violada por su padrastro la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como informó TN.

La niña era abusada por su padrastro. Según el fiscal, que se basó en el informe del médico legista, estaba embarazada de 3 meses. Otros sectores que reclamaron que siguiera adelante sostuvieron que tenía entre 19 y 21 semanas de gestación.

Los que se dieron cuenta de que la nena estaba embarazada no fueron sus papás sino las maestras de la escuela Cristóbal Colón, de la localidad de Médano de Oro, en el departamento sanjuanino de Rawson, cuando la alumna no quería sacarse la campera en el aula a pesar del calor. Cuando lo hizo, pudieron ver que tenía una pancita incipiente.

La mamá no quiso hacer la denuncia y por eso fue detenida al mismo tiempo que su pareja, de más de 40 años, violador de su hijastra. La hermanita de la víctima, de 5 años, fue entregada a las autoridades de la dirección de Niñez para su protección.

Para disipar cualquier duda al respecto, el fiscal Daniel Galvani comunicó que el informe del médico legista indicaba que la nena tenía tres meses de gestación. Con pleno conocimiento de que la interrupción legal del embarazo en caso de violación es un derecho vigente desde 1921, ratificado por la Corte Suprema por el fallo FAL, cuando le preguntaron si correspondía un aborto no punible contestó: “No es un tema que me corresponda hablar a mí ni a la justicia porque no es un tema justiciable”.

En efecto, cuando se trata de una violación, el aborto a requerimiento de la mujer violada debe llevarse a cabo sin dar intervención a la Justicia. En el caso de una menor debe hacerse lo que dispongan los adultos responsables. En este caso, la madre y el padrastro están detenidos por ser sospechosos de haber cometido o facilitado el delito sexual que dio origen al embarazo.