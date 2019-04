La CAME presentó el masivo reclamo de las pymes contra los bancos

Unas mil entidades adheridas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representando a cerca de 500 mil pequeñas y medianas empresas, reclaman la quita de comisiones por depósitos en efectivo. “Representa un abuso y un doble cargo, puesto que como clientes ya abonamos, con gran esfuerzo, los costos de mantenimiento de las cuentas e intereses”, sostuvieron las federaciones y cámaras que remitieron masivamente quejas al Banco Central para que adopte medidas.

Los bancos cobran entre 0,5% y 2% de comisión por recibir depósitos por caja, lo que desató la ira de miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país que requieren del servicio para poder insertar en sus cuentas la recaudación diaria por seguridad y para sistematizar los pagos a proveedores, salarios y servicios. “Este tributo, arbitrario e irregular, representa un costo adicional que agudiza la transferencia de recursos del sistema productivo al financiero, debilitando aún más la actividad del sector y alimentando la inflación y la cartelización”, expusieron.

Según lo dispuesto por el Banco Central a través de las comunicaciones A6176 y A6177, los bancos argumentan que al tener excedentes de billetes podrán compensarlos con aquellos que tengan faltantes, y es por esto que justifican el cobro de comisiones por depósitos en efectivo. No obstante, para los empresarios es un abuso más del sistema bancario, por considerarlo un doble pago, ya que abonan mensualmente los mantenimientos de cuentas e intereses.

Si se realiza una legislación comparada, el Banco de España, por ejemplo, se pronunció sobre este tema en su Memoria de Servicio de Reclamaciones de 2012: “Por definición, la aceptación de ingresos en efectivo para abono en una cuenta de la propia entidad receptora constituye una prestación del servicio de caja, inherente al contrato de cuenta y, por tanto, no puede ser remunerado de forma independiente. Es decir, dado que el servicio de caja en estos supuestos se retribuye a través de la comisión de mantenimiento, el adeudo de cualquier otra comisión se considera improcedente. En consecuencia, siempre que el ordenante del ingreso no pretenda un servicio adicional al del simple ingreso de efectivo en la cuenta de un tercero, como, por ejemplo, identificar el concepto del ingreso o el nombre del ordenante, las entidades no están habilitadas para adeudar comisión alguna por prestar este servicio”.

En este sentido, como reclamo generalizado, CAME puso en conocimiento el listado de las 980 entidades pymes de todo el país que han respaldado esta petición:

Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires; Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires; Confederación Económica de Misiones; Unión Empresarios de Jujuy; Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe; Federación Empresaria del Chubut; Federación Comercial de la Provincia de Córdoba; Federación Económica del Chaco; Federación Económica de la Provincia de Santa Cruz; Federación Económica de Entre Ríos; Federación Económica de Mendoza; Federación de Entidades Empresarias de Neuquén; Federación Económica de Tucumán; Federación Económica de San Juan; Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina; Federación Empresaria de La Matanza; Unión Comercial de Catamarca; Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora; Cámara Regional Empresaria de la Zona Norte, Cámara de Industria y Comercio de Matanza; Sociedad Comercio e Industria de Junín; Unión del Comercio, la Industria y Producción de Mar del Plata; Unión Empresarial del Partido de Moreno; Cámara del Comercio y la Industria del Partido de Almirante Brown; Cámara de Comercio e Industria de La Plata; Cámara de Comercio e Industria de Tres de Febrero; Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valentín Alsina; Federación Empresaria de La Plata; Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino; Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco; Centro Comercial e Industrial de Lanús; Unión Industrial de Quilmes; Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca; Federación de Comercio e Industria de San Nicolás de los Arroyos; Asociación Empresaria de Rosario; Sociedad de Quinteros de Santa Fe; Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento de San Lorenzo; Centro Comercial de Santa Fe; Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes; Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande; Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia; Coordinadora Mercantil de Posadas; Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut; Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn; Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut; Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia; Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de la Provincia de Córdoba; Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia; Centro Comercial e Industrial de La Rioja; Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Concepción del Uruguay; Federación del Citrus de Entre Ríos; Centro Comercial e Industrial de Paraná; Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú; Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael; Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero; Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta; Unión Industrial de La Pampa; Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa; Cámara de Comercio de San Juan; Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción de San Carlos de Bariloche; Federación de Entidades Empresarias de Río Negro; Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis; Asociación Distribuidores de Golosinas y Afines; Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas; Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo No Bancarias; Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales de la República Argentina; Cámara de Perfumerías de Argentina; Cámara Argentina de Supermercados; Cámara de la Industria del Calzado; Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios; Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños; Cámara Argentina de la Industria del Juguete; Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina; Cámara Inmobiliaria Argentina y 905 entidades más.