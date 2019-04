Karting: se presentó la primera fecha y Posadas palpita el inicio del campeonato

Este miércoles por la mañana en sala de prensa de Casa de Gobierno se presentó la primera fecha del Karting Misionero con la presencia de pilotos Bruno Chiapella, Martín Corra y Enzo Escobar, el directivo del Automóvil Club Misiones, Juan Jambrina, el presidente de la FeMAD, Héctor Alenka y de la Asociación Argentina de Volantes, Eduardo Alvarez quienes brindaron detalles del campeonato y de esta apertura del certamen 2019 que se correrá este fin de semana en la capital misionera.

Este fiscaliza la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo que se correrá este fin de semana abriendo la temporada 19º por parte de este ente fiscalizador. Se disputará en el trazado número 5 de 874 metros del Kartódormo “Jambrina-Pastori” que está emplazado en el Autódromo Rosamonte de Posadas. Se espera un gran parque de pilotos en las ocho categorías habilitadas: Categoría Escuela, 110c, Categoría 10hp, Copa Damas, Cajeros Promocional, 4T Senior, 4T Máster y 4T Estándar.

En este lanzamiento los protagonistas anticiparon lo que será la gran fecha en Posadas:

Martín Correa que hará su estreno en Máster 200cc comentó: “es una categoría nueva para mi, espero tener grandes pilotos y buen nivel. Mi objetivo siempre es pelear el campeonato”

“Los esperamos a todos en el autódromo para vivir una gran carrera”

Bruno Chiapella (Estándar): “Vamos a probar estos días las relaciones del kart para funcione bien de cara al sábado y domingo porque voy a una categoría nueva para mi, que es la competitiva Estándar. En la Cajeros Promocional turnaremos. Es para medirnos por paridad que hay en la Estándar que me llaman la atención, es lo que quiero vivir. La Cajeros no la dejaré muy del lado porque me gusta mucho, voy a volver en algún momento”

Por su parte, Enzo Escobar (Estándar): “Con muchas expectativas, hay pilotos que son muy rápidos y gracias a todos mis sponsors, vamos a tratar de dar lo mejor este fin de semana”

El Directivo del Automóvil Club Misiones, Juan Jambrina anticipó: “contentos por esta primera fecha del Karting y estamos trabajando para abrir el campeonato en nuestro kartodromo”

“Por otra parte, les quería comunicar a los pilotos que para el fin de semana tengan previsiones para las tomas electricas, tenemos un pequeño problema, no habrá tantas tomas tras los ataques de robos que tenemos. Estamos trabajando para próximamente se tenga en todos los boxes”

Héctor Alenka: “Se hizo esperar, muchos pilotos habían pedido que se postergue y salga en estas fechas, sirvió para que tengamos un buen parque de pilotos con muchos pre inscriptos y tendremos numerosos participantes. Tendremos 9 fechas, va a ver fechas especiales con invitados que es un clásico es y se recuperará la fecha perdida en Oberá buscando hacer alguna doble durante el año. Desde ahora lanzamos nuestro campeonato de Karting, luego ya vendrá el Pista y con el calendario habitual que tenemos”

Vale recordar que además por ser la primera fecha, el reglamento estipula puntaje doble así como la última de la temporada 2019 lo que hace incentivar para que los pilotos puedan cosechar puntos clave de cara a sus objetivos.

Esta primera del año tendrá el nombre de Gran Premio “Hipólito Argentino Cortes”, recordando a quien considerado el padre del automovilismo misionero que justamente hace pocas semanas se recordó su fallecimiento y se está a pocas semanas de un nuevo aniversario de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, que junto al autódromo capitalino son una de sus grandes creaciones que sin dudas el automovilismo misionero le debe a Cortes mediante su gestión.

Así será la fecha

El rugir de motores tendrá inicio con las pruebas extraoficiales previa a la competencia que será el viernes de 13 a 17,30, en esa jornada, la logistica de los equipos comenzará a acomodarse en los difrentes boxes y la FEMAD también lo hará y además habilitará la adminsitrativa de 14 a 17,40. El sábado con administrativa y técnica a las 8, desde las 11 horas a 12,30 los primeros entrenamientos y los segundos entrenamientos de 12,45 a 14,15. A las 14,30 la reunión de pilotos y autoridades para así, a las 14,45 con las clasificaciones. Mientras que el domingo, a las 8,30 la tanda de tanques llenos y las series de 10 a 12,15. Las finales, a las 12,45. La entrega de premios se tiene previsto para las 15,55.

Desde la organización confirmaron que el precio de la entrada será de $200 para todo el fin de semana.

Debut y regresos

Las distintas categorías del Campeonato de la escuela del automovilismo misionero buscará mantener ese parque que batió récord en los últimos certamenes y en la previa, se observa en las distintas categorías habrá varios estrenos y algunos pilotos que anticiparon su participación caso de Ezequiel Mieres, Bruno Chiapella, Rodrigo Casco, la familia Bustos con sus tres pilotos, Martín Correa, los hermanos Lukoski, el campeón Damián De Lima, Mauricio De Lima, Manuel Friedrich Valentino Gorostiague, los estrenos de Lucas Frutos, Martín Herrera, Julian Hummel, Nicolás Martinez, Jullio Da Silva, Melisa Barrios, Francisco Repula y Ayrton Bose (hijo del experimentado Roberto Bose) quien hará su estreno luego de ganarse el chasis de karting en la Fiesta del Automovilismo 2018 cumplirá su sueño en la escuela del automovilismo misionero en la categoría Estándar

Desde la categoría Cajeros Promocional, anticiparon promete seguir creciendo, según comentaron los responsables de la categoría que estiman un parque de 11 o 15 pilotos con varios debutantes lo que hará una renovación de pilotos con protagonistas de experiencia.

Pre inscripciones habilitadas

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) informa que se habilitan las pre inscripciones para la primera fecha del Campeonato Misionero Karting que se disputará el fin de semana del 7 de abril en Posadas. El tramite previo que es oblitagorio (como en la última temporada) se realiza vía el sitio oficial de la Federación en el link https://www.femad.net/pre-inscrp.

Además, en el mismo link los pilotos deberán descargar la planilla disponible (que se realiza por esta primera fecha) y rellenarla, así dirigirse con este trámite realizado al fin de semana de carrera.

EL PLAZO DE PRE INSCRIPCIÓN VENCE EL JUEVES A LAS 22 HORAS.

Vale recordar que también deberán hacerlo los pilotos que realizaron el tramite previo para la fecha cancelada de Oberá.

FeMAD.

1ra fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista

GP Premio Hipólito Argentino Cortes

Organiza: Automóvil Club Misiones Fiscaliza: Federación Misionera de Automovilismo Deportivo.

Kartódromo: “Jambrina Pastori” Autódromo Rosamonte. Trazado de 874mts

Cronograma de Actividades:

Viernes 5 de abril pruebas extraoficiales a cargo de ACM de 13 a 17,30 horas a

Administrativa FeMAD: 14 a 17,30

Sábado 5 de abril:

HORARIO ACTIVIDAD 08:00 Apertura de Administrativa y Técnica previa 10:00 Sorteo de motores categoría Escuela PRIMERAS TANDAS DE ENTRANAMIENTOS DE 10 MINUTOS 11:00 Categoría Escuela 11:15 Categoria 110cc 11:30 Categoría 10 HP y Copa Damas 11:45 Categoría Cajero Promocional 12:00 Categoría 4T Senior 12:15 Categoría 4T Máster 12:30 Categoría 4T Estándar SEGUNDAS TANDAS DE ENTRANAMIENTOS DE 10 MINUTOS 12:45 Categoría Escuela 13:00 Categoria 110cc 13:15 Categoría 10 HP y Copa Damas 13:30 Categoría Cajero Promocional 13:45 Categoría 4T Senior 14:00 Categoría 4T Máster 14:15 Categoría 4T Estándar 14:30 REUNION OBLIGATORIA DE PILOTOS CON AUTORIDADES CLASIFICACIONES TANDAS DE 5 MINUTOS A BOXES CERRADOS 14:45 Categoría Escuela (entrega de motores al final en la Técnica) 14:55 Categoria 110cc 15:05 Categoría 10 HP y Copa Damas 15:15 Categoría Cajero Promocional 15:25 Categoría 4T Senior 15:35 Categoría 4T Máster 15:45 Categoría 4T Estándar 1° tanda 15:55 Categoría 4T Estándar 2° tanda

Domingo 7 de abril

HORARIO ACTIVIDAD 8:00 Apertura de Administrativa y entrega de motores categoría Escuela UNICA TANDA DE PRUEBAS DE 10 MINUTOS 8:30 Categoría Escuela 8:45 Categoria 110cc 9:00 Categoría 10 HP y Copa Damas 9:15 Categoría Cajero Promocional 9:30 Categoría 4T Senior 9:45 Categoría 4T Máster 10:00 Categoría 4T Estándar SERIES CLASIFICATORIAS 10:00 Categoría Escuela 6 vueltas 10:15 Categoría 110cc 6 vueltas 11:00 Categoría 10 HP y Copa Damas 6 vueltas 11:15 Categoría Cajero Promocional 8 vueltas 11:30 Categoría 1ra Serie 4T Senior 8 vueltas 11:45 Categoría 4T Máster 8 vueltas 12:00 Categoría 4T Estándar 1° tanda 8 vueltas 12:15 Categoría 4T Estándar 2° tanda 8 vueltas FINALES 12:45 Categoría Escuela 10 vueltas al finalizar devolución de motores 13:00 Categoría 110cc 12 vueltas 13:15 Categoría 10 HP y Copa Damas 14 vueltas 13:45 Categoría Cajero Promocional 16 vueltas 14:15 Categoría 4T Senior 16 vueltas 14:45 Categoría 4T Máster 16 vueltas 15:15 Categoría 4T Estándar 16 vueltas 15:55 Entrega de trofeos 16:15 Devolución de sensores sujeto a multas

La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes.

Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba.