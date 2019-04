Flavia Morales afirmó que avanza el proyecto del colegio La Salle en Misiones y contó que mañana llega el Ministro de Educación de la Nación

La Diputada nacional remarcó la importancia de la Escuela de Robótica a nivel nacional e internacional y adelantó cómo prospera el proyecto de construcción de un instituto La Salle en Misiones. Además habló sobre la visita del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, el día de mañana para conocer estas instituciones “disruptivas”.

Flavia Morales en Canal 12.

“Con los directivos de La Salle fuimos a ver el terreno que tiene una hectárea en Itaembé Guazú. Va a ser un centro educativo, una escuela secundaria con otro formato. Estamos trabajando fuertemente en lo que va a ser en cuanto a ecología y arquitectura”, indicó en visita a los estudios de Canal 12. Por el momento, manifestó, están avanzando en la escritura de dicho proyecto en conjunto con el equipo de la Escuela de Robótica y el equipo orientador del La Salle.

“Lo que nosotros pretendíamos era que, una vez inaugurada la Escuela de Innovación, no construir más modelos sino que desarrollar uno que sea escalable. Más allá de que tenga la impronta del La Salle, la idea es que se respete nuestro misionerismo que es lo que venimos haciendo en Robótica y también en Innovación”, explicó Morales.

Otro avance a destacar por parte de la gestión misionera en cuanto a la Escuela de Robótica es que ahora, después de años de trámites burocráticos, la institución cuenta con un dominio de internet avalado por la Nación, ya que cuenta con fines educativos. “En 2016 comenzamos con el portal web y después de mucho andar, enviando documentaciones requeridas, cosas que nos iban pidiendo, recién este año se habilitó el .edu.ar. Esto nos posiciona a nivel global”, aseveró la diputada.

Sobre esta línea, Morales aseguró que Misiones ha trascendido no solamente la frontera entre provincias dentro del país sino que también fuera de él. “Hace poco estuve en la embajada de Emiratos Árabes y quedaron maravillados, por eso es que pronto tendremos la visita de ellos en la Escuela de Robótica. No podían creer que tengamos una institución de este tipo en Argentina y que no esté en Buenos Aires”, dijo.

Respecto a la visita a la provincia del ministro de Educación Alejandro Finocchiaro durante la jornada de mañana, Morales afirmó que se habían encontrado hace un año y en esa oportunidad dialogaron sobre una visita en Posadas.”Para nosotros es importante que el Ministro pueda venir. Además no viene solo sino que acompañado de otros funcionarios de La Matanza y la provincia de Buenos Aires que son Coordinadores de Robótica para ver nuestro modelo”, finalizó.

A.B.V.