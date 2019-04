Hoy no hay servicio de tren a Encarnación porque el Grupo Zbikoski no paga adicionales a aduaneros

La AFIP-Aduanas intimó en 2015 a la prestataria del servicio de trenes, una de las empresas del grupo Zbikoski, a que pague los adicionales correspondientes a los aduaneros por las horas trabajadas los fines de semana y feriados, pero desde la compañía se niegan a pagarlos porque entienden que no les corresponde y afirman que hacerlo afectaría su rentabilidad. El tema está en manos de la Justicia Federal.

El tren que conecta a Posadas y Encarnación no funcionará hoy debido a un conflicto que mantienen la empresa prestataria y la AFIP. El organismo recaudador intimó en 2015 al Grupo Zbikoski a que pagara una tasa extraordinaria por los servicios prestados por los aduaneros en días y horarios no hábiles, lo que incluye sábados, domingos y feriados. Desde la empresa se niegan a pagar, aducen que no les correspondería hacerlo por tratarse de un servicio de tráfico vecinal y aseguran que su rentabilidad se vería anulada si se los obligara a abonar la tasa que le reclama la AFIP.

Desde el sindicato de empleados de aduanas explicaron que cuando se requiere que personal de Aduanas trabaje fuera de los lugares habituales para permitir que una empresa preste un servicio de transporte internacional, le corresponde al Estado pagar a ese personal por su trabajo durante días y horarios hábiles –de lunes a viernes de 7 a 19– pero por los servicios prestados fuera de esos días y horarios, le corresponde pagar a las empresas prestatarias que lucran con el servicio.

Afirman que en pasos como el Puente San Roque González los adicionales para los aduaneros los paga el Estado por tratarse de un servicio para la población en general, pero es distinto en pasos como el de la estación de trenes, donde el trabajo de los aduaneros beneficia directamente a una compañía que lucra con el servicio que presta, en este caso la empresa Casimiro Zbikoski.

Desde la mencionada compañía entienden que no les correspondería pagar la mencionada tasa, apelaron sin éxito por las vías administrativas correspondientes y llevaron su planteo a la justicia. Hoy el tema está en manos de la Justicia Federal de Posadas, que hasta que no adopte una resolución que resuelva el conflicto, no habrá tren a Encarnación durante sábados, domingos y feriados.

JRC EP