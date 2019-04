Celebrando a Dolli  Irigoyen,  una de la chef más prestigiosas de la Argentina

En el marco del mes de la mujer, Pablo Jesús Rivero, propietario de la famosa Parrilla Don Julio quiso agasajar a las mujeres de la gastronomía. Fui invitada a un evento maravilloso “Celebremos a Dolli”, Dolli Irigoyen, la prestigiosa chef y referente de la gastronomía argentina.

Don Julio es una parrilla muy prestigiosa tanto en Argentina como en el mundo, la vedette es su afamada parrilla a cargo de Pepe Sotelo y embutidos caseros a cargo del cocinero Guido Tassi. Está ubicada en el corazón de Palermo (Guatemala 4699, CABA). Don Julio obtuvo el premio The World’s 50 Best Restaurants 2018, ubicándose en el puesto nº55 (50 -100), y también ese mismo año escaló al puesto nº 6 entre los 10 mejores restaurantes de Latinoamérica.

Pablo Jesús Rivero, propietario de este hermoso restaurante, y con un alma inquieta, convirtió a Don Julio en un lugar de encuentro de muchos chef latinoamericanos y del mundo, que quieren hacer conocer su gastronomía, a través de los sabores de sus platos.

El objetivo del evento fue celebrar a la mujer, y en especial a Dolli Irigoyen, quien fue el foco del evento. Dolli como la conocen todos en el ambiente, nació en General Las Heras, donde comenzó su vínculo con la gastronomía desde muy temprana edad. Actualmente es miembro permanente de la Academia Culinaria de Francia y propietaria de “Espacio Dolli” (Concepción Arenal 2650), un ámbito creativo en el que trabaja junto a su equipo de jóvenes cocineros en el desarrollo de nuevas propuestas.

En esta oportunidad una de las invitadas de honor del encuentro fue la chef Pía León, propietaria del restaurante Kjolle, quien recibió la distinción como Latin America’s Best Female Chef 2018 patrocinado por elit® Vodka. León, es pareja del prestigioso chef Virgilio Martínez Véliz propietario del prestigioso restaurante Central, ubicado en el puesto 6º de la lista The World’s 50 Best Restaurants 2018. Ellos han estado viajando a lo largo y ancho de su país, desde hace varios años, buscando inspiración en los productos de la tierra, el mar y las montañas.

También en el evento disfrutamos de los sabores de la cocina de la reconocida chef Leonor Espinosa, propietaria del restaurante LEO en Bogotá, Colombia. Este lugar rinde culto a las tradiciones gastronómicas de Colombia. LEO fue calificado en el 2007 como uno de los 82 mejores restaurantes del mundo por la revista británica Conde Nast Traveller y desde 2014 ha figurado en la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica según la lista de S. Pellegrino Latin Americas’s 50 Best Restaurants. Por otro lado, este evento le otorgó el premio Latin America’s Best Female Chef. LEO es el primer restaurante de Colombia en entrar a la lista de los 100 mejores del mundo por The World’s 50 Best Restaurants. En 2017 Leonor Espinosa recibió el Basque Culinary World Prize 2017, premio que se le otorga a los chefs que presenten proyectos innovadores, que demuestren que la gastronomía puede traducirse en un motor de cambio en ámbitos como el de la innovación, educación, medio ambiente, desarrollo socioeconómico, y la salud. Que tengan un impacto positivo en la industria alimentaria. Así mismo, hace poco fue escogido por Time Magazine, como uno de los 100 mejores lugares para estar. LEO es una parada obligatoria para visitantes y viajeros, por ser un restaurante emblemático destacado por celebrar el fogón nacional a través de su carta. Su más reciente concepto, Misia, con dos sedes, una a pocos pasos del Museo Nacional y otra en la zona G, promueve los sabores de la cocina colombiana, siendo fiel a las tradiciones culinarias ancestrales, haciendo un homenaje a la comida de su infancia y a la que se ofrece en los piqueteaderos, plazas públicas y refresquerías populares del país.

Todavía tengo los sabores en el paladar de esta fusión de culturas latinoamericanas, armonizados con vinos de bodegas de Argentina: Catena Zapata, Zuccardi Wines Piedra Infinita y Michelini Wines SuperUco. Gracias a estas mujeres, que a través de sus cocinas ingresaron a lo más alto de la gastronomía mundial, prestigiando a la cultura de nuestros países.

Hasta la próxima!

*) Por Karla Johan

Sommelier