Regulaciones y diversificación económica, el secreto para que la economía paraguaya esté mejor que la argentina

Virgilio Benítez, economista Paraguayo, lamentó el panorama actual de la economía argentina y explicó los paralelismo entre las políticas económicas de ambas naciones.

Durante una entrevista en Radio Libertad, el economista paraguayo, Virgilio Benítez, precisó que en Paraguay el tema inflacionario es uno de los apsectos más `positivos porque sus niveles van por debajo del nivel núcleo y no supera el 4%.

“En los últimos 15 años, las cifras inflacionarias en Paraguay no han alcanzado los dos dígitos”. Lo positivo es , según el experto, es que esta estabilidad permite las proyecciones empresariales y por ende mayor seguridad de inversión. Precisó que al no suceder eso se genera incertidumbre que es lo que está pasando en Argentina.

Lamentó que en los últimos 10 años Argentina ha tenido 5 recesiones, “estamos hablando de que no solo por el tema inflacionario, sino por el tema de crecimiento económico (….) lastimosamente tienen los dos males de la economía y para atender esos dos males ser requiere de mucho esfuerzo y eso debe definir el gobierno: si ataca el problema del crecimiento económico o la alta inflación”

Sostuvo que si ataca una de ellas, la otra puede agravarse, pero que es peor vivir bajo esa dualidad. “Esa dualidad el Gobierno debe atacar”.

Al ser consultado por la pobreza, precisó que en Paraguay en el 2003 de cada 10 paraguayos 5 eran pobre, en la actualidad se ha reducido notablemente. Precisó que el control de la inflación ayudó en ese aspecto. “La estabilidad de precios hace que la gente pueda salir de la línea de la pobreza”. Añadió que el acceso al crédito es también una de las diferencias sustanciales. “Una tasa de consumo está en el máximo 24%, si quiere para un pequeño emprendimiento las tasa pueden llegar hasta en un 10% (…) la inclusión financiera y accesibilidad es algo muy positivo y hay ciertos modelos que se han ido replicando en Honduras y Ecuador”.

Dependencia

El economista sostuvo que las repercusiones de la economía Argentina sobre Paraguay no se dan de manera tan fuerte porque la nación vecina diversificó su economía para minimizar los riesgos “El sector agrícola sigue siendo un porcentaje importante, pero no tiene el mismo peso (…) esto diversifica y permite que la economía no sea tan vulnerable frente a Argentina y Brasil”

Agregó que otra de las cuestiones que ha favorecido en este caso es la regulación que imposibilita a que cualquier gobierno de turno pueda modificar según su antojo “Nosotros como máximo el déficit fiscal que podemos tener es de 1.5 de interno bruto y por más que haya un Gobierno que quiera gastar mucho no puede”, agregó que en el Banco Central hay una regulación para los objetivos inflacionarios.

“Esa estabilidad macroeconómica es la que nos permite hoy por hoy amortiguar los efectos”, explicó. “En el 2018 sí nos afectó en el segundo semestre del año, porque venían constantemente argentinos y brasileros a Paraguay, pero el segundo semestre los argentinos dejaron de venir y el peso se depreció con relación al dólar”. Sin embargo, el efecto no fue sustancial.

