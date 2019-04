Para Luis Pastori la resolución del Tribunal Electoral “no es una cuestión técnica, es eminentemente política”

El diputado nacional y virtual candidato a vicegobernador de la alianza Cambiemos y el Frente Juntos por el Cambio, Luis Pastori, sostuvo que la resolución del Tribunal Electoral provincial de conminar a la Unión Cívica Radical (UCR) a convocar a elecciones internas para definir los candidatos que participarán en las próximas elecciones provinciales, “no es una cuestión técnica, es una cuestión eminentemente política, no tengo ninguna duda de ello, es una decisión política del Tribunal Electoral de la provincia con el ánimo de perjudicar las chances del Frente Juntos por el Cambio y en particular a la UCR”.

Agregó que no hay ninguna explicación para esa determinación, “quiero que alguien del tribunal se vista de Mandrake (el mago, una historieta de la década del 50 del siglo pasado) y nos diga cómo hacer”.

El diputado nacional detalló que el partido fue notificado el día sábado, “como hacer para que el últimos domingo disponible que tenemos, que es el domingo 7 de abril, el próximo domingo, para convocar a elecciones internas, para que las listas se armen, busquen sus avales, se presenten, para que se confecciones las boletas y una vez que estén oficializadas por la Junta Electoral que la Justicia Electoral nos suministre los padrones, que se dividan los padrones, que el Consejo Educación autorice las escuelas”.

Insistió, en diálogo con la emisora posadeña Red Ciudadana, en cómo se hace para que en menos de una semana se pueda llevar a cabo, “es absolutamente imposible, de cumplimiento imposible. Esto lo tienen que saber obviamente en el Tribunal, ¿están para eso no?, así que se trata de una medida absolutamente política que no tiene ningún sustento jurídico”.

Ratificó el legislador que desde el partido se van a tomar todas las medidas que correspondan, que están estudiando los apoderados y estimo que entre este lunes y el miércoles puede haber alguna decisión al respecto.

Se mostró, además, escéptico sobre una resolución de alzada del Superior Tribunal de Justicia de la provincia asegurando que, “tenemos antecedentes, sobradas muestras de una absoluta parcialidad de la justicia provincial en materia electoral, evidentemente hay una parcialidad absoluta, no en estas elecciones solamente, no hay elección en la que no tengamos que estar hasta último momento sorteando escollos”.

Le recordó el periodista que la presentación ante el Tribunal Electoral la hizo un afiliado radical, “si, lo hizo un convencional con el patrocinio de una abogada que utilizando todas las cuestiones judiciales que tienen a su alcance, con un Tribunal Electoral Provincial muy proclive”, para destacar que la UCR es el único partido en la provincia que funciona orgánicamente y destacó que, “una Convención en diciembre modifico la Carta Orgánica la habilito el sistema que se utilizó en la Convención Provincial del pasado domingo 24 de marzo. Se hizo lo que habilitaba la Carta Orgánica. Esa Convención fue impugnada, la Justicia Electoral Federal rechazo la impugnación y avalo, por la tanto homologo la reforma a la Carta Orgánica de modo que se hizo absolutamente todo. Una convención por votación decidió quienes iban a ser los candidatos”.

Por último se refirió nuevamente a la presentación de las impugnaciones destacando que, “esto se generó a partir de un convencional, donde hay fuertes sospechas de injerencias extrañas al partido en su actuación, absolutamente minoritario, prácticamente sin representación en la convención salvo uno o dos convencionales que haciendo uso de las cuestiones jurídicas persiguen un claro fin de dejarnos fuera de la cancha, no tengo dudas que es el objetivo final y significa que están con miedo en la Renovación de perder las elecciones”.

EP/E.J.