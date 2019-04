Julio Peterson: “Al Gobierno nacional no le interesa la actividad yerbatera”

El dirigente y productor yerbatero de la zona de Andresito, Julio Peterson, se mostró disconforme con el laudo de precios conocido hoy. La Nación estableció en $11,55 y $43,89 los precios por kilo de hoja verde y canchada respectivamente. Los productores pedían dos pesos más. El yerbatero apuntó sus críticas contra los legisladores nacionales Luis Pastori y Humberto Schiavoni, a quienes acusó de no haber hecho mucho para defender a la producción misionera. Representantes del sector primario se reunirán mañana en San Pedro para definir si adoptan alguna medida de fuerza.

Julio Peterson – Radio Libertad

El laudo de los precios de la materia prima para elaborar yerba mate difundido hoy por el Gobierno nacional dejó disconformes a muchos productores misioneros. En la mesa de concertación el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) los representantes del sector primario exigieron que el precio mínimo oficial de la hoja verde fuera establecido en $13,50 por kilo y la industria ofreció $10,10. Tras un nuevo fracaso en la instancia de definición de precios del INYM, el Ejecutivo nacional terminó laudando $11,55, $1,45 más de lo que ofrecieron los industriales, pero $1,95 menos de lo que pretendían los productores.

“Para el sector productivo no es un buen día. Tenemos un Gobierno nacional que decidió apostar a las nueve industrias y al sinvergüensismo de las tasas de interés y no por las 45 mil familias de productores que dependemos de esta actividad y necesitábamos como mínimo $13,50 para seguir subsistiendo. Este laudo que está dos pesos debajo de esa cifra nos genera un gran dolor, mucha furia. Mandamos nuestra grilla de costos, sin los últimos dos aumentos de combustibles, sin las últimas corridas cambiarias, sin la última inflación, pero nos hicieron caso. Estábamos esperanzados de que en este panorama político, al menos una vez en estos últimos cuatro años este Gobierno nacional se acordara los productores, pero no fue así”, señaló Julio Peterson en diálogo con Radio Libertad.

El dirigente cuestionó particularmente a los legisladores nacionales misioneros de Cambiemos, Luis Pastori y Humberto Schiavoni. “Teníamos la esperanza que los señores Pastori y Schiavoni se iban a poner los pantalones e iban a pelear a favor de Misiones y no salir a favor de las industrias que están el 80% y capaz el 90% en la zona de Corrientes, creo que estas dos personas tendrían que cambiar su domicilio para Corrientes porque como representantes misioneros a nivel nacional son una vergüenza total, una falta de respeto. A ellos dos los hacemos responsable por la falta de comida que va a haber en las mesas de los trabajadores. Ellos son del mismo color político del gobierno nacional, tendrían que haber peleado por nosotros. Demostraron una vez más que necesitan la plata de la industria para hacer sus campañas”, dijo el productor de la zona de Andresito.

Afirmó que ningún funcionario de Agricultura de la Nación atendió a los yerbateros. “No nos recibieron en Buenos Aires, no nos atendieron el teléfono, no nos respondieron las notas que envíamos, ni siquiera nos preguntaron cómo estamos viviendo, esto demuestra que al Gobierno nacional no le interesa la actividad yerbatera y no le importa Misiones, sólo le interesa la timba financiera”, dijo.

Indicó que mañana a las 15 horas habrá una reunión en San Pedro para definir los pasos a seguir. “Entre otras cosas vamos a definir si arrancamos la cosecha o salimos a parar la cosecha para mandar el precio para arriba por falta de oferta. A los productores les decimos: ‘no seamos cómplices del Estado nacional en aceptar esta miseria’”, arengó.

JRC EP