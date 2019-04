Florencia Kirchner solicitó a la Justicia continuar en Cuba y cumplir con las citaciones judiciales por videoconferencia

La hija de la ex Presidente debía regresar a la Argentina el 4 de abril por orden de la Justicia. Sin embargo, ahora solicitó quedarse en la Isla hasta que termine un tratamiento médico

Florencia Kirchner pidió formalmente autorización a la Justicia para continuar en Cuba hasta que finalice el tratamiento médico al cual está siendo sometida.

La hija de la ex Presidente tenía permiso para permanecer en la Isla hasta el 4 de abril por una decisión del Tribunal Oral Federal N°5. Este lunes, el abogado Carlos Beraldi pidió revocar esa resolución y autorizar a la cineasta a permanecer en Cuba “hasta tanto reciba su alta médica por parte de las autoridades que la atienden y sea autorizada a regresar a la Argentina sin riesgo para su salud”.

Cristina Kirchner informó la presentación del escrito y calificó como “muy grave y absurda” el auto a través del cual “se obliga” a Florencia Kirchner a regresar el jueves a la Argentina. “Quienes asumimos el compromiso político de defender a las grandes mayorías y a los intereses nacionales sabemos que eso conlleva enormes costos personales, pero cuando los hijos o hijas no eligieron nuestra vida deben permanecer por fuera de cualquier maniobra persecutoria”, reclamó a través de las redes sociales.

La ex jefa de Estado especificó además que el cuadro y la recomendación médica de no viajar se encuentran especificados en el resumen de la historia clínica que los abogados presentaron ante los jueces. Allí se señala que la joven padece “un trastorno de estrés postraumático” que incluye “síndrome purpúrico en estudio”, “polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida”, “amenorrea en estudio”, “bajo peso corporal” y “linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada”.

La defensa de la hija de la ex Presidente aseguró que no existen riesgos procesales para intimarla a regresar esta semana a Buenos Aires y en caso de que surgiera algún requerimiento judicial, ofreció participar de los mismos a través de videoconferencia.

Por la enfermedad de su hija, Cristina Kirchner viajó a Cuba el 14 de marzo. Dijo que el cuadro era consecuencia de la “persecución judicial” de la que era víctima y cuando estaba a bordo del vuelo que la trasladaba su equipo de comunicación publicó un video en redes sociales.

(Fuente: Infobae)