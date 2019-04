Este viernes comienza el Primer Festival Internacional de Teatro Posadas 2019: vea la programación

Será en Sala Tempo y es organizado por el grupo Agua de Río de Posadas, de la mano del Grupo ROCEMI de Encarnación, como extensión de su 6º festival internacional. Habrá funciones infantiles, familiares y también para adultos.

El evento se extenderá hasta el 20 de ese mes, y contará con 12 obras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Perú. La mayoría de las funciones se desarrollarán en la Sala Tempo (3 de Febrero casi Córdoba).

El Festival será del 5 al 20 de abril de 2019, y se funda en la tradición de intercambios con el Festival de Encarnación, que ya va por su sexto año, y surge como extensión del VI Festival de Teatro de Encarnación, organizado por el Grupo Rocemi.

Las obras de de Argentina son “Hugo Kohan”, con la obra “Potestad”; “Mago Galver y Mago Owen” con “Show de Magia”; de Posadas son “Hoogie Booguie Clown” con “Esquizofrenia del Arte”, “Grupo Tempo” con la obra “Entre nos”, grupo TAP con la obra “El acompañamiento” y “El Jardinero de la Madre Tierra” y “Los Irreverentes”, con grupos concertados.



De Perú viene el ya conocido y esperado Enrico Méndez Oré, con “Historias para ser clowntadas”. De Brasil, la “Compañía Actuare” trae la obra “Me quiere no me quiere”. De Uruguay, el grupo “Real visceralismo teatro” trae la obra “Lúcido”.

En tanto de Paraguay, la Academia Inegral de Artes “Rocemi” trae la obra “Por siempre rock and roll” y de Asunción, el Instituto Superior de Bellas Artes trae “Chejov en rojo y negro”.

Las entradas para las obras de adultos generales 130$ y para las obras infantiles 100$.

Programación completa:



(A.S)