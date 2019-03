El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi: “Contale a tu hijo que entre tanta pobreza sos causa de las pocas alegrías que tenemos”

Lionel Messi participó este viernes de una extensa entrevista en la que no se calló nada: habló de su relación con la prensa, el desempeño de la Selección argentina en el último Mundial y de su futuro con la celeste y blanca. Sin embargo, las declaraciones que más resonaron fueron las que hizo en relación con su hijo Thiago. “Me preguntó por qué en Argentina me matan”, contó el 10 del Barcelona. A raíz de esta afirmación, Marcelo Tinelli le dedicó tres tuits en los que le expresó todo su apoyo.

Estaba escuchando la nota a Leo Messi donde dice que su hijo le pregunta porque en Argentina no lo quieren. Parece de locos escuchar eso. Es el mejor del mundo y acá algunos lo siguen cuestionando, cuando tendríamos que estar orgullosos de todo lo que ha logrado este ARGENTINO🇦🇷 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 30 de marzo de 2019

El descargo de Tinelli surge a partir de que la pulga, en diálogo con Radio FM 94.7, revelara el doloroso cuestionamiento que le hizo Thiago, que no consigue entender el concepto que los argentinos tienen de su padre. “Para mí es duro, mi hijo ahora está siempre mirando Youtube, vio un video y después me preguntó por qué en Argentina me matan”, dijo Messi, que aseguró que, aun así, quiere seguir jugando con la Selección.

Leo, contale a tu hijo que los argentinos estamos metidos en la intolerancia que genera la injusticia, que con tus goles dibujás sonrisas donde están los llantos de los más pobres, que hay chicos que solo sonríen cuando pisan la pelota, abrazan tu camiseta y sueñan ser como vos🇦🇷 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 30 de marzo de 2019

Leo contale a tu hijo que acá en Argentina la gran mayoría te ama, y que entre tanta pobreza, ajuste, desigualdad, odio y tristeza, sos causa de las pocas alegrías que tenemos. Te lo repito. ARGENTINA TE AMA LEO🇦🇷. Contale esto a Thiago❤️ — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 30 de marzo de 2019

A raíz de las afirmaciones del 10, el conductor de Showmatch se refirió a la intolerancia del pueblo argentino y elogió su habilidad en el campo de juego. “Dibujás sonrisas donde están los llantos de los más pobres”, escribió, y agregó “Argentina te ama, Leo, contale esto a Thiago”.

Fuente: TN

EB