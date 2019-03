Incautaron 30 kilos de cocaína ocultos en un vehículo y detuvieron al chofer que arribó a Posadas por el puente internacional

Ocurrió durante la madrugada de hoy cuando un Toyota Corolla, ocupado por un hombre y una mujer con domicilio en Buenos Aires, arribaba a Posadas desde la ciudad de Encarnación alrededor de las 5. La droga incautada arrojó un valor aproximado de 30.000.000 pesos.

Luego de realizar los trámites migratorios de ingreso a la República Argentina mediante el Puente San Roque González de Santa Cruz, fueron atendidos por personal de la AFIP – DGA, División Aduana de Posadas, quienes ante las consultas de rigor, derivaron el rodado al control secundario donde fue recibido por agentes aduaneros que realizaron controles de rutinas utilizando perfiles de riesgo.

Con ayuda del can Hannah y su guía, marcaron el sector del baúl donde, por medio de una búsqueda exhaustiva mediante tecnología no intrusiva de rayos X, observaron densidades diferentes en la zona del baúl, no habituales, que hicieron presumir a los agentes aduaneros que se encontraban ante la posible presencia de mercaderías o sustancias prohibidas, ocultas en lugares acondicionados y adulterados del vehículo.

Ante esto, procedieron a extraer los asientos traseros, alfombras, observando allí la presencia de macilla y pintura nueva, y al realizar la apertura, observaron la presencia de objetos rectangulares de distintos tamaños envueltos en papel film que sometidos al narcotest dieron resultado positivo para la sustancia Pasta Base (cocaína), arrojando un peso total de 30 kilogramos.

Intervinieron: el Juzgado Federal de Posadas y el Ministerio Publico Fiscal, Secretarias Nro 1 y Nro 3. En este marco, detuvieron al conductor del rodado en cuestión. Los 30 kilos de cocaína arrojaron un valor aproximado de 30.000.000 pesos.