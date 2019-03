Un alumno de Garuhapé fue el mejor promedio del país en el 2018

Lisandro Strieder cursa este año el 4to grado de la escuela pública N° 372 de Garuhapé, Misiones. El año pasado fue el mejor alumno de la República Argentina de 3er grado con promedio 10, quiere decir que en cada instancia evaluatoria por la que ha pasada obtuvo 10 como resultado. Fue su madre quien lo inscribió en el concurso Mejor Promedio, promovido por Misiones Online con el apoyo de instituciones y empresas de toda la provincia que valoriza la educación.

Lisandro Strieder. FM Show.

“Nunca pensé en ganar un concurso, lo hago porque me gusta estudiar”, explicó el niño quien al regresar de la escuela realiza las tareas en su casa para luego salir a jugar. Lisandro indica que le gusta leer y que prefiere hacerlo en papel. Lee novelas, comics, “todo lo que me guste y me parezca interesante lo leo”, indicó el niño que aprendió a leer a los 6 años de edad.

El padre de Lisandro es metalúrgico, y su madre, quien lo inscribió en el certamen, es profesora. El niño, todavía no sabe que pretende ser cuando sea grande. Además del reconocimiento ante la sociedad, el premio obtenido por alcanzar esa nota es una netbook y una impresora para que pueda utilizarlo como herramientas en su desarrollo académico.

En el marco de un nuevo aniversario de Misiones Online, se entregarán en abril los premios y becas del Concurso Mejor Promedio, el único certamen que desde de la provincia premia el esfuerzo y la dedicación al estudio de niños, adolescentes y jóvenes de todo el territorio nacional.

En total, entre el periodo 2013-2018, se inscribieron 6.458 estudiantes de todo el país. Se entregaron 680 mil pesos en becas, entre las nueve categorías propuestas de primaria, secundarias, universidades, carreras terciarias, escuelas EFAs (Escuela de Familia Agraria) y Agrotécnicas, y escuelas Técnicas. El certamen es abierto para alumnos de establecimientos tanto públicos como privados.

La participación de la convocatoria 2018 fue récord, con 1.485 alumnos participantes de todo el país. Las becas otorgadas llegan a los 30 mil pesos por categoría, entregándose un total de 210 mil pesos este año, además de los premios de notebook, impresoras y banderas de ceremonias.

Ganadores del certamen período 2018

1) Primarias de Misiones: Lisandro Isaac Strieder, ganador por 1 (una) computadora Notebook e impresora, con promedio 10, cursó el 3er grado en la Escuela N°372, de Garuaphé, departamento de General San Martín, Misiones.

2) Primarias de Provincias del Resto del País: Lucía Belén Monsalvo, ganadora por 1 (una) computadora Notebook e impresora, con Promedio 10. Cursó el 4to Grado de la EP 24 Patricias Argentinas, en Ramos Mejía, Buenos Aires.

3) Secundarias de Misiones: por segundo año consecutivo, nuevamente Eliana Belén Tyñuk, es la ganadora de una Beca por 30 mil pesos, con Promedio 9,95. Cursó el 5to año del Instituto Superior Cristo Rey, de Apóstoles, Misiones.

4) Secundarias de Provincias del Resto del País: Por sorteo, ante el empate con Promedio 10, compartirán la Beca por 30 mil pesos:

– María José Frapiccini, curso el 5to año de la EPET N°9 Eduardo V. Gatti, de la localidad de Plottier, de Neuquén.

-Lucas Joaquín Calosso Cístola, cursó el 6to Año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°3 – Ing. Agustín Rocca , de la localidad de Zarate, de Buenos Aires.

5) Universidades de Misiones: la ganadora por la beca de 30 mil pesos es la joven Agustina Wurm, de Oberá. Cursó el 1er año de la Lic. en Fonoaudiología, en la Universidad de la Cuenca del Plata en Posadas, con un promedio de 9,70.

6) Universidades de Provincias del Resto del País: por empate en el Promedio 10, resultaron ganadores de la categoría y compartirán una Beca por 30 mil pesos:

– Yanet Romina Leiva Acevedo, cursó el 2do año del Instituto Superior de Formación Docente de Sauce, Corrientes.

– Franco José María Zamponi, de 4to año de la Lic. de Filosofía, en la Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario). Es de la ciudad de La Rosa, Santa Fe.

7) “Mejor Alumno” Escuelas Agrotécnicas y EFAs de Misiones: único ganador de la Beca por 30 mil pesos es Joaquín Eduardo Rodríguez De Olivera, con promedio final 9,90. Cursó de 3er Año de la E.F.A. Santa María Goretti 0704, en Paraje Deseado, Andresito.

8) “Mejor Alumno” Escuelas Técnicas de Misiones: por segundo año consecutivo, manteniendo el Mejor Promedio entre los participantes en su categoría, resultó ganador de la Beca por 30 mil pesos el estudiante Braian Olivera. El estudiante cursó el 5to Año, de la EPET N°30, en la localidad de San José, con promedio.

9) Carreras Terciarias de Misiones: por empate en el Promedio de 9,91, compartirán una Beca de 30 mil pesos:

-Sergio Rodríguez: Cursó el 2do Año de la Tecnicatura en Gestión de Administración y Políticas Públicas, del Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES), de Posadas.

–Giovanna Liedtke: Cursó el 4to Año del Profesorado de Portugués en el Instituto Privado de Estudios Superiores de Formación Docente (IPET 1308). Es de Oberá.

10) Beca Única: Guadalupe Abigail Onchyniuk es la ganadora de la beca por 30 mil pesos, por su promedio general 9,97, el mayor entre todos los participantes de la provincia en la Categoría Secundarias de Misiones del ciclo 2018. Cursó el 4to año del Colegio San Francisco, en San Pedro, Misiones.

JP