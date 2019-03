“Te voy a matar, acordate”: una joven posadeña expuso en Twitter el calvario que vivió con su exnovio de 21 años

“Yo soy tu infierno en vida, vos te metiste sola así que bancate” figura en una de las capturas que una posadeña de 20 años exhibió en la red social Twitter, para escrachar a su ex pareja Leandro. En el hilo además relata el calvario que padeció los últimos seis meses, luego de haber cortado la relación con el joven, a causa del maltrato y la violencia que éste ejercía sobre ella misma. El escrache tiene más de 15 mil retweets.

Selene Gómez -Red Ciudadana

“Nunca me hubiese imaginado que publicando todo en una red social se iba a viralizar tanto y me sorprende que recibí más ayuda en la red que en la comisaría”, contó la víctima en diálogo con Red Ciudadana, quien aseguró tomar la decisión del escrache “cansada de hacer denuncias y que queden archivadas en cajones”.

Bueno, me cansé de hacer denuncias y que queden archivadas en cajones. Voy a hablar de mi ex pareja, leandro federico sosa. Ya revento el vidrio del auto, y de un ventanal en mi casa a piedrazos, se metió conmigo+

Ella tiene 20 años y su pareja 21. Fueron novios desde que ella tenía 18 años hasta octubre del año pasado, mismo mes en que ella decidió contarle a sus padres el maltrato que recibía y realizarle una denuncia, en la Comisaría 8 del barrio San Jorge, a su ex pareja por violencia de género.

La joven, en una entrevista radial, contó, “todo su perfil era como de un psicópata, porque los primeros tres meses todo re bien, él estudiaba y trabajaba, yo no sabía que él andaba en la droga. Era un chico normal y bien. Encima me trataba re bien, él se ganó el afecto incluso de mi familia, hasta mi mamá le compró el papel de buenito”.

Luego de esos tres meses la situación cambió y según el relato de la jóven, empezaron los problemas: “después de ese tercer mes, él empezó a cambiar mucho, se ponía celoso cuando me comentaban una foto en las redes sociales, me cuestionaba mil cosas”, relató.

“La primer denuncia por violencia de género la hice el 7 de octubre del 2018. Yo con él terminé la relación completamente el 3 de octubre, que es el mismo día que yo le conté a mi familia por todo lo que pasé”, precisó la víctima.

“Desde esa denuncia, él me amenazaba igual, entonces yo no salía de mi casa, porque él siempre se hacía presente de alguna forma en los lugares que frecuentaba”

Mientras nos seguía, por estúpido choca el auto y se cae. Con mi amigo nos dirigimos inmediatamente para mi casa ya que sabia que se iba a dirigir hacia alla. En el transcurso me llama mi mamá luego de unos 20 min diciendome que mi ex estaba tirando piedras en mi casa pic.twitter.com/c93STUaPkc

La jóven volvió a denunciar a su expareja otras veces por amenazas u hostigamiento. Es por eso que ella, “cansada de hacer denuncias y que queden archivadas”, tomó la decisión de escracharlo en Twitter.

El tweet se hizo viral y tiene alrededor de 30 mil interacciones, es que el relato y las capturas exhiben a crudas lo exacerbado de estas situaciones de violencia. “Te voy a matar hdp, así que cuidate” figura en una de esas screenshots de los supuestos mensajes que el denunciado mandaba la víctima.

En todas las discusiones que tuvimos se ponia cada vez mas violento. Una vez me amenazo en persona con un arma si no le perdonaba. Varias veces me dejaba encerrada hasta que lo perdonará. Me trataba mal fisica y verbalmente resumidamente. Hasta que me cansé…

— Selene gomez💚 (@Selene75909953) 25 de marzo de 2019