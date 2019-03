Para Juan Carlos Cuenca el juez federal de Entre Ríos debería declararse incompetente y girar las actuaciones a Misiones

El Director de la Agencia de Seguridad Vial de Misiones, Juan Carlos Cuenca, en sintonía con lo declarado por el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, destacó que lo que está cuestionado en el escrito del juez federal de la provincia de Entre Ríos es la notificación, no la supuesta infracción en sí y que el Gobierno provincial, que aún n no fue notificado formalmente realizará las actuaciones correspondientes, agregando además que el juez debería declararse incompetente y girar las actuaciones a Misiones.

Juan Carlos Cuenca (Radio República)

Mencionó Cuenca la Ley Provincial N° 40 aprobada por la Legislatura misionera el año pasado donde se crea también una Unidad Administrativa de Control de Infracciones, “en otras palabras mal llamado Tribunal de Faltas, nuestra provincia a partir de esa creación evito el sistema anterior de tener que remitir las actas labradas por los inspectores a los juzgados de faltas de los municipios”.

Consideró el titular de la Agencia de Seguridad Vial que el juez entrerriano “se mete en una cuestión provincial cuando no sería bueno que a un correntino un juez de Misiones le declare legal o ilegal un acta, desconociendo la ley provincial mencionada. El juez no dice que es ilegal el acta, sino la notificación, la infracción no está siendo juzgada por este juez.

Menciona también Cuenca que “justamente este juzgado federal de la provincia de Entre Ríos declara supuestamente la inconstitucionalidad de la ley que establece este sistema, es lo que dicen los medios de comunicación, a lo cual puedo asegurar hoy la provincia no está notificada y ahí habla de una contestación que hace la provincia”.

Al referirse a los cuestionamientos del sistema de controles mediante radares, en una entrevista con Radio República, aseguró que “tiene como objetivo primordial defender la vida” y menciono que a veces “algunos medios de comunicación se manejan de manera poco seria y publican este tipo de notas sin tener la percepción de fijarse en los aspectos legales porque generan en la comunidad una suerte de confusión y máximo cuando hay medios locales, que también lo hacen”.

Si bien se menciona en las notas periodísticas que el juez federal de Entre Ríos declara la inconstitucionalidad de la multa a través del sistema de fotomultas, “funcionen o no en esta provincia”, aseguró Cuenca que “no recibimos nada, nos estamos notificando por los medios periodísticos” y reiteró que, “como provincia vamos a ejercer el derecho de defensa y vamos a exponer nuestros argumentos. El juez debe remitir lo actuado a la provincia de Misiones por cuestiones de jurisdicción” para enfatizar que no tiene sustento legal o factico para sostener el afán recaudatorio”.



Ejemplificó, respecto a la supuesta infracción del conductor que “si nos remitimos a la Ley Nacional de Transito, el poseer una licencia de conducir implica conocer las normas de tránsito y las velocidades máximas, si el conductor no cumple ¿qué debemos hacer?”, se preguntó el funcionario.

Precisó Cuenca que, además, el artículo 70 de la Ley Nacional de Transito que menciona el juez en su escrito, “no está reglamentado y trata de deberes de las autoridades, como identificarse ante el infractor indicando la dependencia a la que pertenece y utilizar acta reglamentaria entregando copia al presunto infractor, salvo que se diera a la fuga circunstancia que se hará constar” e insistió nuevamente con la jurisdicción aseverando que en juez entrerriano, “debería declararse incompetente y remitir las actuaciones a la provincia” y agregó que “tiene que notificarse la provincia de una supuesta Acción de Amparo y, de recibirse, se contestara a través de los organismos legales”.

EP/E.J.