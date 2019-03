“Mi hijo de seis años me pregunta por qué me matan en Argentina”, reveló Messi

El Diez reveló que Thiago, el mayor de sus tres nenes, le consultó acerca de las criticas que recibe cuando juega para la Selección nacional.

Pese a ser uno de los jugadores con mayor exposición en el mundo, Lionel Messi suele resguardar la intimidad de su familia y pocas veces ventiló cuestiones internas. Sin embargo, este viernes el astro del Barcelona rompió el silencio y cuando se le consultó por las críticas que recibe cuando juega para la Selección, sorprendió a todos con su respuesta.

“Mi hijo, de seis años, que entiende, me dice: ‘¿Por qué te matan en la Argentina, papi?'”, reveló Messi sobre una charla que mantuvo hace pocas semanas con Thiago, el mayor de sus tres hijos.

Consultado sobre qué respondió ante la sorpresiva pregunta, Messi reveló que intentó calmar al pequeño. “Le digo que son algunos, que la gente me quiere, que él vio cuando voy a la Argentina ve la forma en la que me trata la gente, que me piden fotos, me demuestran su cariño”, contó.

El 10 explicó que su hijo comenzó a ver videos en las redes sociales y que “va llegando a esos lados”, en referencia a los cuestionamientos que recibe. “Tengo que pasar por esas cosas también pero no me importa porque yo quiero estar en la Selección, no voy a salir a cada rato a decir que amo a la Selección, no me hace falta, no tengo que demostrar nada a nadie”, sostuvo.

Durante la charla con Radio FM 94.7, Messi contó que varios integrantes de su familia y sus amigos se opusieron a su regreso al seleccionado nacional, equipo al que había renunciado tras perder la final de la Copa América ante Chile en Estados Unidos. “Me decían que no vuelva más, me preguntaban para qué volvía si acá me mataban, que era para sufrir”, explicó el rosarino.

Messi cerró este tramo de la entrevista al afirmar que pese a las críticas y los momentos difíciles que pueda pasar su familia, “quiere ganar algo con la Selección”.

(Fuente: TN)