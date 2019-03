Red Plataforma junto al Clúster SBC Misiones en Consejo Profesional Ciencias Económicas en Posadas

En esta oportunidad, se convocó al público empresario y, particularmente, a los contadores, a una intervención del Clúster SBC Misiones.

Una vez más, Red Plataforma se acercó a los Contadores para compartir una visión disruptiva del impacto de la inflación sobre los estados contables y la gestión empresarial.

Eduardo Silva, titular de http://raise.solutions/, Miembro Certificado de Red Plataforma en NEA, presentó la integración entre la tecnología y la gestión empresaria.

Javier Porparatto, representante del Clúster compartió las oportunidades que gestiona la asociación para promover las mejoras empresarias a través de las tecnologías de gestión de conocimiento. Particularmente, se hizo referencia a las líneas crediticias que se habrán de lanzar para apoyar a las pymes, con tasas subsidiadas. Importantes novedades para aquellos empresarios dispuestos a avanzar en la aplicación de innovación en conocimiento orientado a su gestión.

En lo que respecta al “fondo” de la charla, Eduardo Kirchuk, Director Ejecutivo de la Red, provocó al auditorio con ideas complementarias a la clásica preocupación vinculada al cumplimiento de los aspectos normativos para aplicar el ajuste por inflación a los estados contables.

“La inflación es un flagelo, que no solo complica la vida de gran parte de la población, sino que además, como vemos en estos eventos, suma un tremendo costo empresario. El foco que demanda el tema, tanto de los profesionales como de los empresarios, es muy significativo. No podemos sino buscar entregar valor adicional a las empresas, para neutralizar este esfuerzo”. Con este criterio, la presentación, que naturalmente involucró la técnica contable y aritmética para ajustar los balances, hizo especial hincapié en aprovechar las herramientas para controlar e informar respecto a la calidad de gestión”, más allá de que la normativa otorgue una dispensa para simplificar el trabajo, que empresario o gerente financiero no necesita, y desea evaluar en forma discriminada la política de inversiones financieras tomada, o las decisiones de invertir en inventario de sus propios bienes de cambio. La oportunidad de que esto sea específicamente analizado por el reporte correspondiente no se puede desaprovechar”.

La presentación concluyó con una demostración práctica de la aplicación de la mecánica de ajuste utilizando el sistema de gestión, y compartiendo algunos tips para quienes deban ajustar sus sistemas para lograr las facilidades básicas requeridas.

Dice Bety Viña de Tecno-Misiones: ” la charla trató un tema muy importante en estos dias, y permite identificar que podemos contar con herramientas para reflejar la realidad. En la adversidad también hay muchas oportunidades”.