El Mundial de Futsal genera más infraestructura deportiva para Misiones

El Mundial de Futsal que comenzará el próximo domingo en Misiones despierta mucha expectativa y entusiasmo por el significado propio del campeonato y la presencia de la selección Argentina, pero al mismo tiempo genera espacios de infraestructura deportiva para el futuro en la provincia.

En Oberá, una de las ciudades sedes, el Mundial de Futsal dejará el Estadio Ian Barney II, un espacio nuevo y necesario que complementará al polideportivo actual, que lleva más de 30 años conteniendo a jóvenes en actividades y competencias.

A días de ser el escenario de la presentación de Colombia -último campeón del mundo- el ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, recorrió las instalaciones del estadio, acompañado por el arquitecto Gunnar Krieger, quien está al frente de la Dirección General de Arquitectura de la provincia, organizamos del Estado Provincial que lleva adelante la ejecución de la obra.

“Es emocionante ver el estadio terminado, saber que se hace realidad un sueño y que va a quedar para Oberá y para la zona Centro”, expresó el ministro.

Morgenstern agregó que además del estadio, en la segunda etapa el predio tendrá “una pileta de natación climatizada y una cancha de hockey con césped sintético, con el objetivo que sea un Centro de Mediado Rendimiento Deportivo, para que los deportistas de toda ésta zona de la provincia puedan tener a mano éste centro de entrenamiento”.

Al mismo tiempo, el ministro de Deportes obsequió entradas a los operarios que trabajaron en la construcción del estadio, para que puedan presenciar partidos del Mundial de Futsal en la sede Oberá. “Es un premio por el trabajo que hicieron con sus propias manos, para que también puedan ser parte del mundial que vamos a vivir y disfrutar los misioneros”.

El Estadio Ian Barney II será sede del grupo D, con las selecciones de Cataluña, Canadá, Francia y Nepal. La jornada inaugural será el lunes 1 de abril, con los partidos Canadá vs. Nepal; Colombia vs. Marruecos y Cataluña vs. Francia.