Juan Grabois en Posadas: “Necesitamos una mirada que no sea de alineamiento con el poder”

El dirigente social y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Central de Trabajadores de la Economía Social, estuvo en Posadas para brindar una charla en la Facultad de Humanidades de la UNAM y antes del acto del lanzamiento del Frente Patria Grande en la sede del Club Racing, dialogo con Misiones On Line, donde destacó que no integran Unidad Ciudadana pero ratifico que apoyan la candidatura presidencial de Cristina Fernández.

Destacó el dirigente social que vino al lanzamiento de la fuerza política que integra, el Frente Patria Grande, “no pertenezco a Unidad Ciudadana, somos una fuerza nueva que promueve la candidatura presidencial de Cristina Fernández, pero desde una posición de reivindicación crítica de sus gobiernos, de su figura, tenemos una posición e identidad propia que tiene que ver con nuestro pasado, nuestra trayectoria en los movimientos sociales, ambientales, estudiantiles, sindicales. La mayor Parte de nuestra militancia no viene de los partidos políticos tradicionales, en general no tuvimos participación política electoral, es la primera vez que participo de un proceso electoral y el motivo de nuestra presencia acá es manifestar el apoyo del Frente Patria Grande al Partido Agrario y Social (PAyS) en las elecciones provinciales y aportar a la construcción de un Frente de Unidad que acompañe a Cristina en una eventual candidatura para las elecciones de octubre”.

No descartó conformar un frente, además de con Unidad Ciudadana, con el Partido Justicialista y “con todas las fuerzas que compartan la necesidad de tener un gobierno contrario al neoliberalismo, a la entrega del patrimonio nacional, a la exclusión social y la subordinación al FMI, en ese marco nuestra candidata es Cristina, pero entendemos que haya otros espacios que planteen otras candidaturas y creemos que la forma para dirimir esa diferencia es el mecanismo de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias)”.

Sobre la candidatura o no de la ex presidenta, Grabois se mostró convencido en que ella se va a presentar y “estamos trabajando fuertemente para desestimar la teoría que plantea que ella se va a bajar, que tiene un techo, por lo cual no tenemos en este momento un plan B. Nuestra batalla hoy tiene que ver con que ella se presente, con que sienta que hay un sector muy grande de este pueblo, incluida mucha gente que hemos sido críticos de su gobierno, que todavía somos críticos. Sin dejar de ser críticos y de tener un pensamiento y una política propia reivindicamos todo lo que hizo sobre todo por los trabajadores y por los pobres”.

Papa Francisco

Sobre su conocida relación con el Papa Francisco, el dirigente destacó que su relación con Francisco nunca estuvo viculada a la política, por eso contó que cuando tomó la decisión de acompañar a Cristina “en su lucha contra la mafia judicial de Comodoro Py y ahora en esta etapa política electoral, para que nadie pueda utilizar mis acciones para dañarlo o para planear que él está con este o el otro decidí que este año no voy a participar de las conferencia de Roma que por mi rol como dirigente social me invitan. Este año no voy a participar para no generar ningún tipo de especulación al respecto, porque Francisco es el Papa de todos los cristianos, de todos los argentinos sin diferenciación de bandería política y aunque hay una muy fuerte campaña de algunos medios y de algunos funcionarios del gobierno para asociarlo con determinada fuerza, en este caso con el kirchnerismo.

Respecto a la posición crítica del Papa recordó que también durante el gobierno anterior decían que era el jefe de la oposición, “por una persona que es crítica al sistema en su conjunto, es crítico al capitalismo. Es critico a situaciones que sucedían durante el gobierno anterior y ahora que es Papa es crítico a situaciones que suceden en Argentina y en un montón de otros países del mundo. Entonces eso a veces se reinterpreta en la Argentina de una manera un poco simplista y lineal y a veces mal intencionada”.

También comentó esa posición crítica del hoy Papa cuando era cardenal de Buenos Aires, “creo que también es la postura que tenemos que tener los movimientos sociales, si el día de mañana Cristina gana y es presidenta creo que mi organización de base, el Movimiento de trabajadores excluidos y la Economía Popular siga trabajando, se seguirá movilizando, aunque sea el gobierno que estoy apoyando, porque falta mucho para que en la Argentina haya justicia social.

Enfatizó, en ese sentido, que “necesitamos voces críticas, un pueblo movilizado, necesitamos una mirada que no sea de alineamiento con el poder y eso siempre le molesta al poder de turno. En un futuro gobierno popular, un gobierno que vamos a acompañar hoy, va a haber muchos que les va a molestar nuestra palabra, nuestro pensamiento, como hoy sucede con algunos ex funcionarios K que cuando planteamos que hay que ser muy duros y muy críticos y no permitir más corrupción”.

Estallido social

Al ser consultado sobre la posibilidad de un estallido social ante la actual situación socio económica del país, destacó dos elementos, “el primero que a partir de Néstor y sobre todo de Cristina se amplió el sistema de seguridad social, de modo tal que hoy hay niveles altísimos de pobreza pero todo el mundo tiene un manguito en el bolsillo, a través de la inclusión jubilatoria o de la Asignación Universal por Hijo (AUH) hay una cobertura que llega a más de 80 por ciento de los hogares pobres, vos sabes que s fin de mes en tu casa va a entrar algo y por otro lado a diferencia del 2001 es que hay una esperanza de una salida política democrática, en el 2001 no la había solo desesperación, que se vayan todos y por eso el estallido llego con mucho costo para el pueblo, la sangre de los pobres y de los jóvenes que son los que siempre pone n la sangre en este país y no queremos que eso pase, que haya una transición democrática”.

EP/E.J.