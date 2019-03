Adiós: el Pipita Higuaín se despidió de la Selección Argentina de fútbol

“Mi ciclo en la selección argentina está terminado para alegría de muchos”, dijo Gonzalo Higuaín al confirmar que ya no jugará más en el equipo nacional. “Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele”, reconoció.

Gonzalo Higuaín habla poco. O, más bien, decide comunicar con sus rendimientos dentro de las canchas. Es casi una rareza ver al “Pipita” respondiendo preguntas de los periodistas. El delantero de 31 años ya acumula más de ocho meses sin ser considerado en la selección argentina, más allá de su estadía en el Chelsea.

“Creo que ya está, pensándolo bien profundamente, mi ciclo en la Selección ya está. Quiero disfrutar de mi familia. Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está como también lo hicieron otros compañeros. Así que ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy”, afirmó en una nota al programa 90 Minutos de Fox Sports.

“En Argentina se critica más lo que uno no metió (los goles) que los que metió. Los goles en Eliminatorias son tan importantes como en un Mundial”, sentenció, defendiéndose de las críticas que sufrió durante la estadía en el equipo nacional. “Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle; vi sufrir más a mí familia que a mí mismo. Cada uno puede decir me falta esto o lo otro, pero siempre traté de dar lo mejor”, agregó.

El “Pipita” hizo hincapié en la sensación agridulce que padeció por las críticas que recibió constantemente durante su última etapa en el combinado nacional: “He disfrutado de la Selección eh. Le hice un gol a Bélgica (en cuartos del Mundial 2014) que no sé cuántos años hacíamos que no jugábamos la semifinal. La gente se acuerdo de los que uno erra, no de los que mete. Todos los que criticaron los errados, ese gol con Bélgica lo habrán gritado. Sé lo que es este mundo. Nunca le hice mal a nadie”.

FUENTE Infobae