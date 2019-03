Tras la nueva escalada del dólar confirman la teoría de que podría llegar a los 50 pesos a fin de año”

El economista Eduardo Rey Leyes, cuestionó las medidas impuestas por el Gobierno y sostuvo que hay una política monetaria complicada y de subsidio hacia las entidades bancarias.

Eduardo Rey Leyes, representante de Dos Arroyos.

Un artículo de Infobae sostenía que no existe la posibilidad de invertir los pesos: “el problema es qué hacer con los pesos”, afirma. En ese sentido, Rey Leyes, economista y asesor financiero sostuvo: “Lo que periodista (Luis Beldi) se refiere es que las tasas de pesos no son lo suficientemente atractivas para que la gente deposite, porque instrumentos para invertir en pesos hay (…) Solo ayer el Gobierno emitió un bono prácticamente al 50% que tomó 80 mil millones de pesos”.

Explicó, durante una entrevista en Radio Libertad, que lo dicho en el artículo, se debe sumar la dinámica electoral que es mortal con el tema dólar, precisó que desde que existe una suba de dólar continuada, hace que el que quiera vender dólares espere uno o dos días más y que el compra se apure porque sabe que va a subir “paga, sale y se olvida”.

El especialista sostuvo que hay contradicciones en un mercado que tiene dólares y que van a venir más dólares, uno escucha el tema de la cosecha record están con temas de logística porque no pueden soportar toda la oferta de granos en los puertos de Rosario.

“En este esquema contradictorio, es todo un tema electoral porque hay oferta de dólares pero no los suficientes para aguantar todas las compras de inversores institucionales porque a esta altura del mes la gente de pie no va ir a comprar dólares”.Explicó que este es un tema muy estacional y uno debería esperar los primeros días del mes con las acreditaciones de los sueldos.

Dólar a 50 pesos

Muchas personas hablan de eso, el economista sostuvo que tranquilamente puede estar en 50 pesos a fin de año. “Esto tiene una dinámica y acá hay esto de que las cosas se van indexando, tienes inflación, el dólar sube, las tasas sube, sumado a un condimento electoral, es una ensalada medio complicada de manejar”.

Sostuvo que contra lo que muchas personas dicen sobre la liquidación de los dólares de la cosecha “yo creo que ya se está liquidando porque son altos los volúmenes (…) Estamos hablando de un mercado de dólar donde el mercado mayorista negociaba 300 o 350 millones y hoy está en 450 millones, para mí ya se está liquidando”.

Para Rey Leyes, hay una política monetaria complicada y de subsidio hacia las entidades bancarias tremendo que es la diferencia entre la tasa del elite y del plazo fijo, otra que los subsidios a la luz, a los bancos, etc. “Esos subsidios lo que mantiene es a la gente en los plazos fijos y no puede salir automáticamente de estos plazos y debe esperar eso para seguir invirtiendo (…) Personalmente pienso que tomarán alguna medida estos días porque la demanda sigue y están como la selección necesitan ganar algunos partidos y empatar otros”.

En el 2018 el dólar duplicó y ese traslado a precios no se produce automáticamente y ese año se consideraba que no se había trasladado mucho “Para mí toda esa política indexatoria hace que todo siga pasando y que no veas cuándo termina”.

Explicó que Argentina es un país es bimonetario “La gente con el dinero que ahorra no se compra bienes (…) acá hay una historia de desencuentros entre los ahorristas y todos los Gobiernos que siempre terminaron confiscando sus portafolios que hace que la gente se incline hacia el dólar”. Por ello mucha gente ahorra los dólares fuera del banco. “La gente aún no retira sus dólares del banco y un economista dice que por eso no hay corrida y este es un Gobierno que se cansó de decir que este tema no lo iba a modificar (…) Creo que si el Gobierno no actúa de manera preventiva, con urgencia y toma medidas, yo no sé, pero esta dinámica es mortal”. Precisó que pensando siempre que esta dinámica de las últimas semanas se siga dando.

Sostuvo que existieron medidas del anterior Gobierno que deberían hacerse y que no se explica porqué no las hacen “cuando en el gobierno de Cristina los plazos fijos llegaron al 27 y 28%, la ex presidenta obligaba que de la tasa de política monetaria los bancos debían tomar los plazos fijos en 3 o 4% menos. Añadió que de esta manera era como que trasladaban al hacedor del plazo fijo el beneficio de la tasa de política monetaria. Cuestionó que las tasas están por 67 y los minoristas deben estar en el 45. “Hay una gran diferencia, pero ese es un subsidio directo al banco (…) Yo no sé si uno prefiere subsidiar la luz o subsidiar eso”. Recomendó que en este momento urge tomar esa medida.

Sobre las retenciones, el especialista sostuvo que salíamos de un horizonte donde se anulaban las retenciones a un presente donde se paga 4 pesos más de cada dólar exportado.

Demanda de ahorristas

Sobre la demanda de los ahorristas de a pie, precisó que esta ha caído en el último tiempo explicó que suelen ser personas que no reaccionan de manera inmediata. Hasta febrero el comportamiento fue tranquilo y en marzo inicia el tema de la compra cuando la gente de a pie tiene pocos pesos para sus compras.

Sobre los comentarios de muchos políticos que dan la impresión de que están controlando la situación, pero de hecho el dólar en las últimas tres jornadas subió casi un 3%. “Con lo de los funcionarios, el viernes pasado el mundo tuvo problemas, todas las monedas se devaluaron y salen a explicar que por esa razón el peso se devaluó, y el mundo mejoró y se recuperaron, pero Argentina no”. Sostuvo que existe un tema electoral “complicado” pues “nadie tiene claro qué va a pasar (…) es un tema que se está planteando con una duración muy larga y esa dinámica que el Gobierno imprime fogoneando como que la candidatura de que la ex presidente Cristina puede ganar, eso sabemos que favorece la polarización y le favorece al Gobierno. Ese mensaje es también: Andá y comprá dólares. Manejar esa dinámica por 6 o 7 meses es difícil”.

SPM