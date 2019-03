Jair Bolsonaro habilitó a las Fuerzas Armadas brasileras a festejar el aniversario del golpe militar

El portavoz del gobierno aseguró que el Presidente brasilero no considera el derrocamiento de Joao Goulart como un golpe de Estado.

Una nueva polémica se generó en torno a decisiones del presidente brasileño Jair Bolsonario. El mandatario autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar “las conmemoraciones debidas” en los cuarteles por el 55 aniversario del golpe de Estado del 31 de 1964.

“Nuestro presidente determinó que el ministerio de Defensa realice las conmemoraciones debidas relacionadas con el 31 de marzo de 1964, incluyendo la lectura de un orden del día patrocinado por el ministerio de Defensa, que ya fue aprobado por nuestro presidente”, dijo el portavoz del gobierno, Otávio Rego Barros.

Sin muchos detalles Rego Barros indicó que los actos deberán ser acordes con “aquello que los comandantes consideren dentro de sus respectivas guarniciones, y dentro del contexto en que deban realizarse”.

El jefe de Estado brasileño niega que la sublevación que derrocó al presidente João Goulart en 1964 y gobernó el país hasta 1985 haya sido un golpe de Estado. Incluso, afirma que ese movimiento “de civiles y militares” permitió derrotar a las guerrillas izquierdistas e impedir la instalación de un régimen comunista en Brasil.

“El presidente no considera el 31 de marzo de 1964 como un golpe militar. Considera que la sociedad reunida, percibiendo el peligro que el país estaba viviendo”, consiguió ese día, uniendo a “civiles y militares, recuperar y devolver a nuestro país el rumbo” y que “si eso no hubiese ocurrido, hoy tendríamos aquí algún tipo de gobierno que no sería bueno para nadie”, expuso el portavoz.

Bolsonaro es el presidente que más militares nombró en los niveles más altos del Gobierno en los últimos años. Su Gabinete está rodeado de uniformados retirados: suman ocho de las 22 carteras, incluidos un antiguo capitán y su vicepresidente, un general.

FUENTE Diario Popular