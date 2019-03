Gabriel Mariotto en Misiones: “Estas son elecciones de vida o muerte y el peronismo tiene que estar unido en una oferta de transformación”

El parlamentario del PARLASUR y ex titular del AFSCA, Gabriel Mariotto, visitó la provincia invitado por el ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, para brindar una charla en la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales bajo el nombre “Construcción del Frente Nacional y Popular”. En su visita pasó por los estudios de Misiones Online y consideró que el plan desarrollado por Cambiemos “es un plan colonial perverso, que se apoya en una cosmovisión integrada por los Servicios de Inteligencia, articulando con los medios de comunicación y el Poder Judicial.”

Según Mariotto, la charla que brindará será para reflexionar acerca del momento que atraviesa el Peronismo y de la vocación de triunfo que debe consolidar para ganar las elecciones y que “un compañero o compañera gobierne la Argentina desde diciembre del 2019”, indicó.

Con la suba del dólar, de las tasas de interés, el alto costo de los alimentos y la apertura al comercio internacional, Mariotto consideró que la Argentina está viviendo una película de terror dentro de un plan sistemático e intencional del Gobierno nacional. “No es que quiera hacer una cosa bien y le salga mal, es el plan de ellos y le sale bien, aciertan en el error y se equivocan apropósito”, indicó.

Por ello el dirigente consideró que el peronismo debe ganar las próximas elecciones en primera vuelta, “porque si quedamos expuestos a la operación entre el poder judicial, servicio de inteligencia, monopolio mediático, la elección es una ilusión”. Para ello consideró que deben alcanzar los 46 puntos lo cual significaría que Cristina Kirchner, Alberto Rodríguez Saá, Hugo Moyano, Pino Solana, Felipe Sola, y quienes representen a sectores que muestren la vocación de ser opositores, deben estar juntos.

“Nosotros venimos perdiendo con Cambiemos por un punto y medio, no por un tsunami de votos amarillos” consideró el parlamentario, que supone que si Cristina fuera a las PASO con la cantidad de votos que ella posee, más la suma de los votos de quienes integrarían el frente se logrará alcanzar los puntos para ganar en primera vuelta. “Todos juntos proporcionalmente, el frente no es para tender puentes con sectores que coquetean con el gobierno que le votaron todo y son funcionales a esta división. Los que queremos el frente nos ayudamos entre todos y le damos una opción al pueblo”, consideró.

Mariotto mostró su apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando sugirió que quien no dialoga con ella es porque quiere perder. “Cristina sola no gana, tiene 40 puntos y algunos consideran que tiene un techo bajo y que por eso no debe ir de candidata. Hablan desde los 2 puntos que tienen ellos. Cristina no llega pero ayudémosla para que alcance”, explicó.

Sobre la conformación del frente opositor indicó que el peronista de ley, el que expresa culturalmente las manifestaciones de la cultura popular, preventivamente tiene que tomar la posición contraria. “Nombramos a 8 o 10 dirigentes cada uno con distintos perfiles pero cada uno con la misma unidad de concepción. Estas son elecciones de vida o muerte y el peronismo tiene que estar unido y ganar en una oferta electoral de transformación”, finalizó Mariotto.

EP/J.P.