El desgarrador relato de una mujer victima de violencia de género que sobrevivió al ataque de su ex pareja

Todos y cada uno de los países de Latinoamérica tiene un alto porcentaje de víctimas de violencia de género. Son miles las víctimas de femicidios y el número es cada vez más alto, sobretodo en México.

En los últimos días se dio a conocer el desgarrador relato de Esmeralda Millán González, una madre soltera que fue atacada por su ex pareja quien le rocío ácido en su rostro. El hecho ocurrió el pasado 2 diciembre del 2018.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, Esmeralda y su madre caminaban por la calle cuando fueron sorprendidas por Fidel que más tarde fue detenido por las autoridades. El hombre de 28 años roció a su ex pareja con ácido y la madre también sufrió algunas lesiones.

¨Me atacó mi ex pareja con ácido y así quedé, la verdad necesito varias cirugías. Perdí el ojo, bueno la sensibilidad del ojo, necesito un trasplante de córnea y no tengo los medios para solventar este gasto, no cuento con bastante dinero y aparte tengo dos hijos”, cuenta Esmeralda en un video compartido a través de Facebook.

Esmeralda pide apoyo a la comunidad ya que su ex pareja no solo le desfiguró el rostro y el pecho sino que también acabó con la visión de su ojo derecho. Además, asegura que necesita conseguir un trabajo para mantener a sus dos hijos pero le es complicado conseguir por “su apariencia”.



Fuente: Cienradios