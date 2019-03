Dificultades a superar: aseguran que el menú de un celiaco puede costar más del 100% de uno habitual

Se cree que en la Argentina existen unos 500 mil celiacos, la nutricionista del Programa Integral de Celiaquía del Ministerio de Desarrollo Social, Evelyn Litke conversó con Misiones Online sobre los desafíos para los que la padecen.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune por ende nuestro cuerpo no tolera permanente al gluten, un conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de esos cuatro cereales. Es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en la Argentina y una de las más complejas porque también afecta el desarrollo social del paciente, así como desencadena otras patologías como diabetes, anemia, abortos espontáneos, entre otros.

¿Se nace siendo celiaco?

Según Litke, en la Argentina existe un niño celiaco por cada 79 y un adulto cada 167 adultos. Tiene una predisposición genética pero no es congénita (…) no nacemos siendo celiacos y a partir de esa predisposición impulsado por el medio ambiente podemos desarrollar esa enfermedad o no y también con algunas patologías que están asociadas como la diabetes tipo 1 el síndrome de down, el hipotiroidismo, entre otras”

Ley de Celiaquía

Desde el año pasado, Misiones se adhirió a esta Ley comprometiéndose a asistir a pacientes con enfermedad celiaca a través de estudios epidemiológicos, capacitaciones a profesionales y a personas enfermas dando módulos alimentarios, “porque es todo un cambio de vida, desde leer las etiquetas y verificar incluso alimentos que pueden tener TACC como yogures, salchichas y medicamentos”.

Los modulos alimentarios son dirigidos a personas de escasos recursos o en situación de alta vulnerabilidad debido a que, según Litke, la dieta de un celiaco puede costar más del doble que una alimentación tradicional.

Explicó que ante ello es importante también considerar la contaminación cruzada, donde un miembro celiaco puede ver contaminada su alimentación si se comparte el mismo horno, la olla y los cubiertos. “si no tenemos una correcta higiene o no separamos las herramientas puedes contaminar al celiaco y generar diarreas y dolencias”.

Sobre los niveles de celiaquía tienen que ver con la atrofia del intestino, cuanto más atrofia tenga el intestino tiene mayor probabilidad de no absorver determinados nutrientes, el más complicado es el hierro, precisó.

