El abogado de Florencia Kirchner dijo que “no está en condiciones de regresar al país”

“Los médicos van a indicar los pasos a seguir, su salud está primero”, señaló Carlos Beraldi. La hija de la ex Presidente está en Cuba y la Justicia le dio tiempo hasta el 4 de abril para volver.

Florencia Kirchner está en Cuba. En el marco de la causa Los Sauces, la Justicia le dio tiempo hasta el 4 de abril para regresar a la Argentina. Sin embargo, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que la hija de la ex mandataria “no está en condiciones de regresar al país”.

El letrado se refirió a la salud de Florencia. En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Futurock, Beraldi aseguró: “Son los médicos los que va a indicar los pasos a seguir, su salud está primero”.

Al mismo tiempo, que abogado de la ex presidenta señaló: “Lo más importante es preservar la salud de ella, hasta que no se le dé el alta, no corresponde que Florencia vuelva al país”.

Beraldi recordó que “Florencia está a derecho y cumplirá con todos los trámites que el Tribunal entienda necesarios”, y agregó: “Nos llama la atención la utilización política que se está haciendo de este tema”.

El Tribunal Oral Federal 5, que entiende en el caso Los Sauces, solicitó además que se presente dentro de los próximos 7 días la historia clínica completa de la hija de la ex Presidenta.

Florencia sufre como “diagnóstico principal (definitivo): trastorno de estrés postraumático” y “otros diagnósticos: síndrome purpúrico, polineuropatía sensitiva desmielinizante, amenorrea, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores”, según el informe médico que publicó la propia Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter. Los médicos cubanos dijeron que no está en condiciones de viajar en avión.

Fuente: Infobae

EB