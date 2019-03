Tragedia de Austral: familiares de las víctimas apuntan contra la empresa y la acusan de haber comprado “aviones basura”

Eduardo Poggi es familiar de una de las víctimas de la tragedia de Austral, ocurrida en 1997 cuando el vuelo 2553 que partió desde Posadas se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, provocando el deceso de 74 personas. Poggi contó cómo fue que se enteró de la noticia y aseguró que en ese momento se encontraba en Buenos Aires esperando a su esposa, quien iba a bordo del avión. “Me acerqué a preguntar cuál era la demora del vuelo y me dijeron que estaba desaparecido”, indicó.

Eduardo Poggi, familiar de una de las víctimas en Radio Libertad.

“Manejaron muy mal la información, fue de terror. No vale la pena contar sobre lo que pasó, la cuestión es que esta tragedia se resolverá hoy en los tribunales tras 23 años de espera”, expresó Poggi. Son 35 los imputados en la causa y hoy inicia el juicio oral y público por el delito en las instalaciones del Tribunal Oral Federal n°5 de la ciudad de Buenos Aires.

“Quiero que se encuentre al culpable. Hablar de justicia en la Argentina es algo bastante delicado, entiendo que si las cosas seguían su rumbo natural no habría ninguna barrera”, manifestó. Asimismo, arremetió contra la empresa involucrada acusando que “se compró una flota de aviones basura que estaban al desguace” y que “uno de esas aeronaves era la que se cayó”.

Poggi ratificó que desde su punto de vista el accidente se dio exclusivamente por “un problema técnico” y no por negligencia del piloto o los tripulantes de cabina. “Son 35 personas las imputadas, no sé si todos irán presos. Algunos tienen 80 años, por más que se los condene no irían presos”, dijo.

El vuelo 2553 partió desde la ciudad de Posadas y se dirigía hacia Buenos Aires cuando el avión comenzó a fallar y terminó estrellándose en Uruguay. Como resultado del accidente fallecieron 74 personas y el informe de las pericias realizadas en aquel entonces según la Junta de Investigaciones de Accientes en Uruguay estipulan que se debió a “equivocaciones en la toma de decisiones de la tripulación que llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites, perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta, con dificultades de comunicación con el aeropuerto internacional de Ezeiza y sin haberse percatado de que estaba ya en territorio uruguayo”.

A.B.V.