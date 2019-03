“Planteamos a las terminales que nos brinden soluciones para los suscriptores de planes de ahorro”, dijo Javier Menor

El empresario del sector automotriz, Javier Menor, sostiene que el reclamo de los ahorristas frente a las altas cuotas que pagan por sus vehículos es justo, no obstante hay que tener en cuenta que existe otros conceptos incorporados.

Ayer ahorristas se congregaron para reclamar el excesivo aumento de sus cuotas de planes de ahorro que incluso se han quintuplicado. En ese sentido, Javier Menor, empresario automotriz, explicó que recibieron ayer la visita de un grupo de ahorristas y conversaron con ellos sobre los aumentos de las cuotas. “Es un reclamo justo y recibimos de un grupo de gente los cuáles atendimos. Los aumentos de las cuotas no se corresponden con el aumento del precio de los autos, lo que era un ahorro o herramienta de venta de vehículos para gente que tenía algún tipo de venta familiar, prácticamente ya no existe más”.

No obstante, explicó que la cuota no aumenta más, “los que tienen mayores aumentos son aquellos que ya tienen el auto y se encuentran con gastos de hasta cuatro veces más del valor de su cuota inicial, por el seguro, los gastos de financiamiento, entre otros (…)La cuota pura del plan si está sujeta al valor del auto pero no aumenta más que el valor del mismo, pero hay que considerar que todos los anexos también subieron”.

En una entrevista con Red Ciudadana, explicó que hay otros conceptos incorporados que los consumidores pueden ver como: los gastos de entrega, flete entre otros. “Por el lado de las concesionarias estamos preocupados porque nos afecta, yo creo que en Misiones cayó la venta de planes de ahorro en 80%. Estamos planteándole a las terminales que brinden soluciones a la gente y muchas de las soluciones que plantean es solo para seguir vendiendo”.

Precisó que se debe diagramar algún plan de trabajo con las terminales para que la gente que es cliente y para los que quieran incluirse puedan ser beneficiados. “Hoy tenemos planes de 120 cuotas por el tema de la economía”.

Explicó si alguien quiere vender su plan y no tiene todavía el auto es todavía difícil venderlo. Hay gente que lo que debe hoy y deja de pagar en 3 meses puede dejar de tener el auto.

Los planes son facturados directamente de fábrica, “nosotros somos intermediarios tanto en la suscripción y la entrega. Son empresas dentro de la empresa madre. No hay facturación directa de la concesionaria de Misiones”.

Especifico que “la proporción de lo que paga (no necesariamente la cuota), en sí si vemos no hay una variación entre un auto convencional y un plan de ahorro, los gastos hoy para poner un vehículo en la calle alcanzan alrededor del 9%”, afirmó.

Añadió que para inscribir un auto el componente adquisitivo es muy alto y eso están conversándolo con Gobierno Provincial para ver si encuentran un paliativo porque tienen un costo de pantentamiento de un 8% del valor del auto.

