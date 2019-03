Ocupas de la zona oeste: aseguran que las tierras donde están las familias se van a recuperar

RELACIONADAS La Justicia ordenó el desalojo para los ocupas de la zona Oeste y éstos aseguran que no tienen un lugar para ir a vivir

El coordinador de Tierra y Agua de la Municipalidad de Posadas, Jorge Atencio, se refirió a la intrusión de más de 100 familias en la zona Oeste de Posadas y asegura que esos terrenos están destinados para otra cuestión y que se van a recuperar. “Además de conseguir una solución para las personas, hay que pensar que esos lugares son de todos los posadeños y se van a utilizar para otra cuestión”, dijo. También anticipó que se van a ir relocalizando a más familias que estén ocupando terrenos irregularmente en otras zonas de Posadas.

Jorge Atencio, Coordinador de Tierra y Agua de la Municipalidad de Posadas (Radio Provincia)

Atencio aseguró en un contacto con Radio Provincia que la intrusión de la zona Oeste está siendo manejada por el fiscal municipal Carlos Freaza quien está encargado de recuperar las tierras y tratar de encontrar una solución no conflictiva con ka gente que vive en esos lugares hace más de tres meses.

También habló de la situación actual en otras partes de la ciudad y aseguró que van a ser o ya fueron relocalizadas muchas familias que están viviendo en zonas irregulares. Ejemplo en la avenida Alem, Las Heras, Andresito, Almirante Brown entre otras. El trabajo se hace en conjunto con el Iprodha y esas familias irán ocupando viviendas que el ente provincial vaya haciendo en la zona de Itaembé Guazú.

El fin de semana último, los ocupantes de las tierras en inmediaciones al arroyo Martires, dijeron que habían sido advertidos sobre la orden de desalojo que la justicia ya había librado y por ese motivo decidieron cortar el transito en los dos puentes tanto el de Chacabuco como el de Blas Parera.

La Justicia confirmó que la orden de desalojo está y que puede efectivizarse en cualquier momento en caso de que los ocupas no se retiren voluntariamente. Los mismos aseguran no tener lugar donde vivir y que en caso de ser sacados no les quedará otra que acampar en plena calle.

MAG

EP